"Välisinvesteering autotööstuse tarkvaraarendusse suurendas detsembris arvutiteenuste importi ja sellega jooksevkonto puudujääki," teatas Eesti Pank oma veebiküljel.

Kui lõppenud aasta detsembris oli jooksevkonto 665 miljoniga miinuses, siis aasta varem oli see 23 miljoniga plussis.

2020. aasta jooksevkonto oli 238 miljoniga miinuses, 2019. aastal 554 miljoni plussis, selgub keskpanga avaldatud andmetest.

Kaupade konto saldo oli detsembris 71 miljoni euro suuruses puudujäägis, selgus Eesti Panga statistikast. Detsembri kaubavahetuse kasvu mõjutas enim elektriseadmete ekspordi ja impordi suurenemine.

Teenuste eksport vähenes aastaga 18 protsenti. Reisi- ja veoteenused on jätkuvalt madalseisus nii ekpordi kui impordi osas.

Suuremahuline arvutiteenuste import tõi kaasa hüppelise teenuste impordi kasvu ja viis teenuste saldo 811 miljoni eurosesse puudujääki.

Välisinvesteering autotööstuse tarkvaraarendusse andis suurima panuse ka otseinvesteeringukohustuste kasvu.

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta.

ERR teatas novembri lõpus, et maailma üks suurimaid autotootjaid Volkswagen asutas Eestis ettevõtte Car.Software Estonia AS. Maksuameti andmeil oli kuue töötajaga ettevõtte käive kolmandas kvartalis peaaegu 240 miljonit eurot, tõenäoliselt on tegu varade liigutamisega grupi siseselt. Tegu on Volkswagen grupi autotarkvara arendava ettevõtte tütarfirmaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Statistikaameti teatel võivad Eestisse liikuvad rahasummad veel märkimisväärselt kasvada ning kujuneda sedavõrd suureks, et need mõjutaksid riigi rahvamajanduse arvepidamist.

Volkswagen Grupp plaanib investeerida lähiaastatel oma tarkvarafirmasse miljardeid eurosid, millest osa tuleb Eestisse. Kevadel asutatud firma Car.Software Estonia näitas kolmandas kvartalis maksustatavat käivet üle 237 miljoni euro.