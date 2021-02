Kell 14.05 "Välistund": mida muudab koroonakriis Eesti välispoliitikas?

Teisipäeval on riigikogus suur Eesti välispoliitika arutelu, kus teeb välispoliitika põhisuundadest ettekande välisminister Eva-Maria Liimets. Milliseid muutusi on koroonakriis toonud välispoliitika prioriteetidesse? Kas halvenevad suhted lääne ja Venemaa vahel mõjutavad meie välis- ja julgeolekupoliitikat? Saates tulevad jutuks nii need kui ka muud välispoliitika teemad.

Saatejuht on Indrek Kiisler.

"Välistund" algab Vikerraadios esmaspäeval kell 14.05.