"Me ei tea kuidas inimeste tarbimine sel aastal muutub. See on tohutu ebakindlus. On raske ennustada, kas saavutame sel aastal sama tellijate arvu kasvu," ütles Ek.

Koroonaviiruse epideemia on voogestusfirmasid aidanud, kuna inimesed kogu maailmas tarbivad rohkem kodus meelelahutust, teatas The Wall Street Journal.

Spotify näitas 2020. aasta neljandas kvartalis oodatust tugevamat kasvu. Sellegipoolest on Spotify koostanud selleks aastaks konservatiivse kasvuprognoosi, kuna voogedastuse turul on konkurents suurenemas ja koroonaviirusest tingitud piirangud võivad lõppeda.

Eelmise aasta neljanda kvartali lõpus oli Spotifyl 345 miljonit igakuist aktiivset kasutajat, seda on 27 protsenti rohkem kui aasta varem. Teenustasu maksvate kasutajate osakaal kasvas 155 miljonini, seda on 24 protsenti rohkem kui aasta varem samal perioodil. Neljanda kvartali kogutulud kasvasid 2,17 miljardi euroni.

Spotify aastane kahjum oli 125 miljonit eurot, 2019. aasta kahjum oli 209 miljonit eurot. Ettevõtte vaba rahavoog oli 74 miljonit eurot, aasta varem oli see 169 miljonit eurot.

Spotify teatas, et platvormil on nüüd saadaval 2,2 miljonit taskuhäälingusaadet ja nende kuulamine on aastaga kahekordistunud.

Spotify võib peagi oodata siiski konkurentsi, suurte USA tehnoloogiafirmade poolt. Amazon teatas hiljuti taskuhäälingusaadete teenuste pakkuja Wondery ostmisest ja Apple Music on samuti aktiivsemalt turule sisenemas.