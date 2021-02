Kallas: kolded on töökohtades ja kodudes, mitte restoranides

"Kui me teame, et põhilised kolded on meil kodudes ja töökohtades, siis sellele ei aita ju piirangute tegemine näiteks meelelahutusasutustes. Seal peab olema põhjuslik seos. Me peame suutma seda põhjendada, miks üks või teine asi tehtud on. Restoranides meil ei ole ju koldeid, meil on kolded töökohtades ja kodudes," ütles Kallas.

"Minu jaoks töötaks see kõige paremini, kui tööandjad mõistaksid ja ütleksid inimestele, et olge kenad, teie lähete nüüd kodutööle, olete üks-kaks nädalat kodukontoris ja sellest oleks palju suurem mõju selle nakatumise allasaamisel kui sellel, et restoranid lähevad tund aega varem kinni," lisas peaminister.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles teisipäeval, et tema hinnangul on söögikohtade kella 21-ni lahti hoidmine tänases viiruse olukorras liiga pikk aeg ning see tuleks tuua ettepoole.

Kallase sõnul on oluline suure eesmärgi püstitamine. "Kui meie eesmärk on see, et meie meditsiinisüsteem peaks vastu, siis sellest lähtuvalt me peaksime ka vaatama, mis mõjutab neid numbreid. Kui meie eesmärk on midagi muud, siis piirangud peaksid sellest lähtuma. Me ei saa võtta eesmärgiks seda, et me paistaks mingis edetabelis lihtsalt hea välja, kui selle tulemusena inimesed kaotavad töö," rääkis Kallas.

Kallase sõnul on valitsuse laual ettepanekut piiranguteks üle Eesti, otsusteni jõuab valitsus neljapäeval.

Vaktsineerimise korraldusega ei saa rahul olla

Kallas nentis, et praeguse vaktsineerimise korraldusega ei saa rahul olla ning valitsus töötab selle nimel, et see toimima saada. "Me peame saama selle korrektselt toimima, et inimesed saaksid vaktsineeritud, vaktsiinide logistika toimiks, oleks selged vastutajad ja see hakkas toimima libedalt," sõnas ta.

"Vaktsineerimine aitab meid sellest kriisist välja ja kõik doosid, mis tulevad, peame me kasutusse andma. Jah, siiamaani on olnud probleem pigem selles, et tarneid ei tule, et neid vaktsiine pole piisavalt palju. Nüüd, kus neid peaks hakkama vastavalt lepingutele rohkem tulema, ei peaks ka selliseid pudelikaelu ja tõrkeid enam olema," rääkis Kallas.

Kallase sõnul võiks vaktsineerimine toimuda ka laupäeviti ja pühapäeviti. "Jah, me peaksime vaktsineerima kõikidel päevadel, kus me saame vaktsineerida, nendes kohtades, kus seda teha saab, kus oleks mugav inimestel käia ja tervishoiutöötajatel vaktsineerida. Tõepoolest me peame seda igapäevast vaktsineeritute numbrit tõstma," ütles Kallas.