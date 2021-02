Vallavanem Meelis Välis ütles ERR-ile, et pöördus politseisse reedel. Sellise soovituse andis vallavanemale haridusministeerium, kelle poole lapsevanemad pöördusid, süüdistades Märjamaa Gümnaasiumi direktorit Kalle Uusmaad 4. klassi hariduslike erivajadustega poisi peale karjumises ja füüsilises karistamises, et sundida last minema kehalise kasvatuse tundi.

Vallavanem lasi direktoril kirjutada juhtunu kohta seletuskirja, mida arutati esmaspäeva hommikul peetud ümarlaual.

"Meie peatasime preagu töölepingu direktoriga. Määrasime kohusetäitja ja reedel me teavitasime juhtunust politseid, andsime menetluse PPA-le üle," ütles Välis.

Direktori kohusetäitjaks määrati Märjamaa Gümnaasiumi õppealajuhataja Kristine Niit.

Välis täpsustas, et tööleping Uusmaaga on peatatud politsei menetluse perioodiks.

Eelmisel nädalal, kui ERR vallavanemaga juhtunu asjus suhtles, kinnitas Välis, et direktoriga töölepingut peatada pole plaanis. Nüüd seda siiski tehti. Kas siis ilmnes uusi asjaolusid?

"Korjasime andmeid edasi nädala lõpuni," põhjendas Välis, lisades, et kuna intsidenti sattunud 11-aastase poisi vanem ei soovi, et juhtunut kuidagi avalikult käsitletaks, siis ei saa lisainfot ka enne menetluse lõppu avalikustada.

Samas ütles ta, et direktorilt saadud seletuskiri on siiski üsna sarnane sellega, kuidas ka teised inimsed juhtunut on kirjeldanud.

"Kui otsustasime anda üle politseile, siis nemad teevad lõppjäreldused," ütles Välis.

Koolipere teavitamiseks muudatustest saadab valla haridusnõunik laiali e-kirja.

Reedese seisuga PPA Lääne prefektuuril veel infot valla pöördumise kohta nende poole polnud. Politsei kontrollis ka esmaspäeval ERR-i palvel, kas valla pöördumine on nendeni nüüdseks jõudnud ning kas menetlust on alustatud.

Esmaspäeva õhtuks vastas Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus aga nii: "Asusime ajakirjanduse kaudu reedel meieni jõudnud infot samal õhtul kontrollima. Oleme võtnud ühendust asjaosalistega ning nüüd hindame, kas juhtunus on viiteid võimalikule süüteole."

Seega kui vald väidab, et pöördus ise politseisse, siis politsei kinnitab, et nende info on pärit ERR-ilt ning hoopis nemad ise pöördusid valla poole. Menetlust alustatud ei ole.

ERR kirjutas 10. veebruaril aset leidnud intsidendist, kus lapsevanemad pöördusid haridusministeeriumisse, süüdistades koolidirektorit Kalle Uusmaad 4. klassi poisile kallaleminekus, esmaspäeva hommikul. Uusmaa ise ülemäärast füüsilise jõu kasutust eitas.