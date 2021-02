ERR kirjutas 22. veebruaril, et mitmed lapsevanemad on pöördunud haridusministeeriumi poole, süüdistades Märjamaa Gümnaasiumi direktorit Kalle Uusmaad 10. veebruaril toimunud intsidendi käigus 4. klassi poisile kätega kallaleminekus ja tema peale karjumises, et sundida hariduslike erivajadustega poissi kehalise kasvatuse tundi minema.

ERR suhtles nii haridusministeeriumi, vallaametnike kui ka politseiga artikli tarbeks reedel, 19. veebruaril. Selle info alusel asus politsei asjaolusid kindlaks tegema. Teisipäeva, 23. veebruari õhtuks otsustas politsei, et alust menetlust alustada ei ole.

"Hakkasime reedel meieni ajakirjanduse kaudu jõudnud infot kontrollima, võtsime asjaosalistega samal õhtul ühendust ning praeguseks oleme otsuse tegemiseks vajalikud asjaolud välja selgitanud. Saime ka süüteoteate vallalt, milles vald palus samuti hinnata 10. veebruaril koolis toimunu asjaolusid. Kogutud info põhjal politsei juhtunus süüteo tunnuseid ei tuvastanud ning menetlust ei alustanud," teatas Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus.

ERR küsis politseilt täpstust, kellega vesteldi, kuidas info nii kiiresti kokku saadi ja kas selleks vaadati läbi ka näiteks turvakaamerasalvestusi.

"Oleme vestelnud nii lapse kui ka tema esindajaga. Infot juhtunu kohta saime ka koolist ja kohalikust omavalitsusest. Kehaline väärkohtlemine karistusseadustiku mõistes on teise inimese tervise kahjustamine, samuti valu tekitamine. Kogutud info põhjal leidsime, et Märjamaa gümnaasiumi direktor ei ole pannud toime kehalist väärkohtlemist ja seetõttu me kriminaalmenetlust ei alustanud," täpsustas Ruus.

Turvakaamerasalvestusi selleks läbi ei vaadatud.

Üks kohalik politseinik kuulub ka Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogusse, kuid Rapla politseijaoskonnast kinnitati ERR-ile, et juhtunuga seonduvat koordineeris Rapla politseijaoskonna juht ise ja sellega tegeles politseiuurija, kes ei ole Märjamaa kooli hoolekoguga seotud.

Märjamaa vallavanema Meelis Välis ütles ERR-ile, et ennistas Kalle Uusmaa Märjamaa Gümnaasiumi direktoriks alates 24. veebruarist. Vald peatas ennist töölepingu direktoriga 22. veebruarist kuni asjaolude selgumiseni.