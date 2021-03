Ööpäevaga lisandus 1467 koroonapositiivset, suri kümme inimest

Suri kümme inimest. Kokku on pandeemia algusest Eestis koroonaviirusega surnud 615 inimest.

Haiglaravi vajab kümme patsienti vähem kui päev varem ehk haiglates on kokku 555 inimest. Neist 25 on juhitaval hingamisel (päev varem 27) ja 48 on intensiivravil (päev varem 47). Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 74.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 813 inimesel. 603 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 178, Tartumaale 97, Saaremaale 72, Lääne-Virumaale 62, Pärnumaale 46, Viljandimaale 39 ja Läänemaale 30 uut positiivset testi. Võrumaale lisandus 21, Raplamaale 19, Järvamaale 17, Hiiu- ja Jõgevamaale 14, Põlvamaale 13 ja Valgamaale kümme uut nakkusjuhtu. 22 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1121,5 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 16,5 protsenti.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 84 179 inimesele, kaks doosi on saanud 37 369 inimest. Teisipäeva jooksul tehti 5280 vaktsineerimist, millest 2977 olid esmased koroonasüstid.

Teisipäeval andis terviseamet teada 1113 positiivsest koroonatestist. Kõige rohkem ehk 1570 koroonapositiivset lisandus möödunud laupäeval, 27. veebruaril.