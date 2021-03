Korrakaitsjad tulistasid meest jalga. Tema vigastuste ulatus ei ole teada, kuid politsei andmeil on ta haiglaravil.

"Kokku kaheksa inimest sai haavata. Osa neist viidi kiirabiga haiglasse," ütles politsei pressiesindaja Angelica Israelsson Silfver. Meedikute andmetel on kolme inimese seisund eluohtlik ja veel kaks said raskelt viga.

Silfveri sõnul on peale kõige muu uurimine algatatud ka politsei relvakasutamise osas vahistamisolukorras.

Rootsi prokuratuur ei klassifitseeri Vetlanda linnas toimunund rünnakut terrorismiks, vahendas "Aktuaalne kaamera". Peaprokurör Adam Rullman ütles rootsi ajakirjandusele, et juhtunut uuritakse kui mitmekordset mõrvakatset.

Politsei otsis öösel läbi kahtlustatava kodu.

Politsei kinnitas , et rünnakus kahtlustatavana kinnipeetud mees on Afganistanist pärit, Rootsi ajalehtede andmeil saabus ta riiki mõni aasta tagasi.

Rootsi siseminister Mikael Damberg kinnitas, et teda on juhtunust teavitatud.

"Paljudel inimestel on tõsiseid vigastusi. Need on kohutavad sündmused ja minu mõtted on haavatute ja nende lähedastega. Juhtum on siiani ebaselge, kuid politsei on kurjategija kinni pidanud ja astunud samme asjaolude selgitamiseks ning Vetlandas ohutuse tagamiseks," teatas Damberg oma avalduses.

Rootsi peaminister Stefan Löfven mõistis rünnaku karmilt hukka ja ütles, et ühiskond seisab ühiselt vägivalla vastu.

"Politsei uurib juhtunut mõrvakatsena. Valitsusel on tihe dialoog politsei ja kaitsepolitseiga. Miks, mis ja kuidas, saab selgeks, kui politsei uurimine edeneb. Palju on teadmata, kuid üks on selge. Igale rünnakule süütute inimeste vastu vastatakse kogu Rootsi ühtse jõuga. Hirm ja ärevus ei tohi saada meie igapäevaelu osaks. See, kes kahjustab Rootsis, kes kahjustab inimesi, tuleb leida ja tuua õiguse ette," rääkis Löfven.

Aasta 2010 detsembrikuus lasi enesetaputerrorist ennast Stockholmi kesklinnas õhku. Mõned inimesed said kergemaid vigastusi. 2017. aasta aprillis sõitis islamiäärmuslase taustaga varjupaigataotleja varastatud veoautoga kõnniteel otsa inimestele, kelles viis sai surma. Ründaja sai eluaegse vanglakaristuse.