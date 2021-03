Sel nädalal on Eestisse jõudnud 14 040 doosi Pfizer/BioNTech vaktsiini ja 16 800 doosi AstraZeneca vaktsiini ehk kokku 30 840 doosi vaktsiini. Terviseameti laos on praeguse seisuga 14 400 doosi vaktsiini.

Terviseamet kinnitab, et suuri vaksiinikoguseid nende laos ei hoita, vaid need liiguvad kohe vaktsineerimise läbiviijatele edasi. Seetõttu võib laoseis muutuda iga päevaga.

Praegu on laos 9000 doosi Pfizer/BioNTechi vaktsiini, mis on kõik teise doosi varu ja ootab õiget süstimise aega.

Neljapäeval saabunud AstraZeneca tarnest on laos oma järge ootamas 700 doosi.

Möödunud nädalal saabunud 4700 doosist Modernast liigub 3100 doosi välja aga alles sel reedel ning 1600 doosi jääb lattu vähemalt järgmise nädalani ootele. Tegemist ei ole teise doosi varuga.

"Kui Pfizer/BioNTechi puhul on vaktsiinide Eestisse saabumine saavutanud teatud stabiilsuse, siis Moderna puhul veel seda öelda ei saa. Tarnete ebastabiilsus on põhjuseks, miks Moderna puhul hoiame hetkel laos ka kõigile vajaliku teise doosi alles. Kui Moderna vaktsiinide saabumises hakkab teatud tarnekindlus tekkima, siis saame ümber vaadata ka senise praktika. AstraZeneca puhul laos olevatest doosidest läheb enamik kasutusse kohe. Et AstraZeneca vaktsiini teine doos manustatakse alles kaheksa nädalat pärast esimest doosi, siis esimestest tarnetest ei ole plaanis terviseameti kesklattu varu teiseks doosiks tekitada," selgitas terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel ERR-ile.

Praeguse seisuga on Eestisse jõudnud 172 350 doosi vaktsiine, neist on neljapäevahommikuse seisuga manustatud 121 544 doosi. Vaktsineerimine on kahe annusega läbi viidud 37 369 inimesel.