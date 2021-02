Facebook keeras eelmisel nädalal Austraalias uudiste edastamise kinni, sest Canberra koostas eelnõu, et tehnoloogiafirmad hakkaksid uudistesisu edastamise eest meediafirmadele maksma.

Austraalia valitsus tegi eelnõus muudatusi, mis annavad Facebookile ja Google'ile suurema paindlikkuse. Näiteks tuleb koodeksis arvestada, kas digitaalne platvorm on meediatööstusega lepinguni jõudes andnud olulise panuse uudistetööstusesse.

Kui Austraalia meediaettevõtted ja digitaalsed platvormid ei jõua kokkuleppele, siis otsustab viimase võimalusena uudistesisu kasutamise eest tasumise üle vahekohus.

"Enne vahekohust peab toimuma kahe kuu pikkune lepituseriood," teatas Austraalia valitsus.

Austraalia valitsuse teatel pakuvad kavandatava seaduse muudatused digitaalsetele platvormidele ja meediaettevõtetele selgust, kuidas tehnoloogiafirmade tasustamine toimib.

"Facebook on Austraaliaga sõbraks saanud ja Austraalia uudised taastatakse Facebooki platvormile. Facebook on võtnud kohustuse alustada heas usus läbirääkimisi Austraalia uudismeediaettevõtetega ja püüda saavutada kokkuleppeid sisu eest tasumiseks," teatas Austraalia rahandusminister Josh Frydenberg.

Facebook teatas teisipäeval, et on rahul Canberraga kokku lepitud muudatustes.

"Nende muudatuste tulemusel saame nüüd teha tööd investeeringute suurendamiseks, et suurendada inimeste huvi ajakirjanduse vastu ja taastada lähipäevil austraallaste jaoks Facebooki uudised," teatas Facebook.

Google on sõlminud mitmeid tehinguid Austraalia meediaettevõtetega, sealhulgas Rupert Murdochi News Corpiga ja Sydney Morning Herald omaniku Nine-iga.

"Meil on hea meel, et valitsus jõudis kompromissile, et viia Facebook tagasi Austraalia meediaorganisatsioonidega. Me ootame konstruktiivsete arutelude jätkamist tehnoloogiafirmaga," teatas Austraalia meediafirma Nine.