Et pandeemia ja piirangute tõttu kannatanud ettevõtjaid ja valdkondi võimalikult kiiresti toetada, eelistab valitsus kasutada töötukassat, valitsuse reservfondi, Euroopa kriisiabiraha ning Kredexit ja EAS-i.

Valitsuse esimene plaan on rakendada läbi töötukassa palgatoetust ning selle meetme peaks veel neljapäeval kinnitama töötukassa nõukogu, ütles ERR-ile rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Teiseks on kavas kasutada valitsuse erakorralisteks kulutusteks mõeldud reservfondi, kus on kavas eraldada raha ka vaktsineerimise ja testimisega seotud kuludeks, märkis rahandusminister.

Järgmiseks saab Eesti kasutada peagi avanevat Euroopa Liidu kriisiabiraha. "Neljandaks on võimalus meil üle vaadata Kredexi ja EAS-i kaudu suunatavad rahad. Üks lahendustest, kui kõik eelnevad on ammendunud, on ka lisaeelarve," lausus Pentus-Rosimannus, kelle sõnul ollakse praegu rahandusministeeriumis selleks juhuks paika panemas ka "lisaeelarve raame".

Valitsuse istungil tehti tema sõnul neljapäeval põhimõtteline otsus toetada palgatoetusega samadel põhimõtetel kultuurivaldkondades tegutsevatele vabakutselistele ja lepingulistele töötajatele.