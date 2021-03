Lennujaama teatel Euroopa Komisjon toetab Riia lennujaama põhikapitali suurendamist 35,2 miljoni euro võrra. Samuti jäetakse ettevõtte käsutusse 2019. aasta kasumist saadud 4,5 miljoni euro suuruses dividende, teatas LSM.

Euroopa Komisjon on jõudnud järeldusele, et rekapitaliseerimismeetmed on proportsionaalsed, asjakohased ja vajalikud, et vältida tõsiseid häireid liikmesriikide majanduses. Komisjon kiitis heaks Riia lennujaamale riigiabi andmise vastavalt Euroopa Liidu riigiabi eeskirjadele.

"Koroonaviiruse epideemia ajal on lennujaam oma tegevuskulud üle vaadanud. Selle käigus on tagatud finantsressursside võimalikult efektiivne kasutamine. Selle tulemusena töötas lennujaam eelmisel aastal väiksema kahjumiga, kui esialgu prognoositi. See aitas Euroopa Komisjoniga peetavatel läbirääkimistel vähendada vajaliku riigiabi summat," ütles Riia lennujaama juhatuse esimees Laila Odina.

"Arvestades muutuvat ja ebakindlat olukorda lennundussektoris, jätkuvad väljakutsed, et tagada ettevõtte stabiilsus ja konkurentsivõime. Antav riigiabi võimaldab tagada Läti ühendatavuse kõige olulisemate Euroopa lennukeskustega," lisas Odina.

Riia rahvusvaheline lennujaam on täielikult Läti riigile kuuluv ettevõte. Selle peamine tegevusala on lennundusteenuste pakkumine. Lennujaam kandis koroonaviiruse epideemiast tingitud reisipiirangute tõttu märkimisväärseid rahalisi kaotusi.