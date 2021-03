Peaminister Krišjanis Karinš vabandas tekkinud segaduste pärast ja kinnitas, et nüüdseks tehtud täiendavad tellimused ja tarnegraafikud tagavad, et alates aprillist saavad end vaktsineerida kõik soovijad ja suve lõpuks peaks 70 protsenti täiskasvanuist olema kaitsesüsti saanud.

"Soovin kogu valitsuse nimel vabandada nende ees, kes on vaktsineerimisega seoses puutunud kokku erinevate takistustega - nii infopuuduse kui ka selgusetusega," ütles Karinš.

Lätis on praeguseks vaktsineeritud 76 000 inimest, neist ligi 18 000 on saanud mõlema doosi. Läinud aastal öeldi ära kokku rohkem kui miljonist Pfizer/BioNTechi vaktsiini doosist ja panustati AstraZenecale, kuid selle firma tarned on veninud. Niisugust valikut on põhjendatud odavama hinna ja sobilikumate hoiutingimustega. Selgub aga, et otsustamine on läinud valitsusest mööda, immuniseerimisnõukogu koosolekud on olnud mitteametlikud ja neid pole protokollitud ning ravimiagentuuri juht on edastanud ministritele ekslikku teavet.

Lätlased on väga usinad end elektroonilises vaktineerimisjärjekorras kirja panema - selleks on loodud eraldi veebilehekülg. Aga vaktsiine lihtsalt pole ja nüüd üritatakse aru saada, mis on olnud põhjused, et nende tellimisel ja ostulepingute sõlmimisel on tekkinud segadusi.

Lätlased ei taha enam sellises olukorras elada nagu praegu, kus Läti ühe populaarsema teatri kõrval on analüüside andmise putka ja teater ise juba kuid suletud.

Neljapäeval otsustas Läti valitsus tellida veel 1,1 miljonit doosi Pfizer/BioNTechi vaktsiini, millest ligi pool peaks Lätti jõudma juba teise kvartali jooksul.



"Teises kvartalis peaks Läti praeguste andmete põhjal saama kokku

vähemalt kaks miljonit vaktsiinidoosi. Sellest jätkub miljonile elanikule. See tähendab, et terviseministeeriumi asutused peavad olema valmis alustama elanikkonna massivaktsineerimist 1.aprillil," rääkis peaminister.

Riigisisese vaktsineerimislogistika korraldamiseks on loodud eraldi büroo, mille üks töötaja on lühikese aja jooksul juba vahetunud.



"Töötame koostöös omavalitsustega ja hakkame kasutama nende taristut - koole, spordi- ja kontserdisaale, olümpiakeskusi või teisi paiku, mida omavalitsused

suudavad vaktsineerimiseks kohandada," ütles Läti vaktsineerimisbüroo juht Eva Juhnevica.



Uuringufirma SKDS küsitlus aga näitab, et 44 protsenti soovib end vaktsineerida hoopis Venemaa vaktsiiniga Sputnik V ja kõige vähem ehk kuus protsenti ihkab AstraZeneca doosi.