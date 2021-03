Kõik haiguse tõttu surnud olid vanemad kui 70-aastased.

Kokku viidi laupäeval läbi 5226 COVID-19 testi ja neist 6,2 protsenti diagnoosis haiguse olemasolu.

Lätis on saanud alates pandeemia algusest koroonadiagnoosi 90 331 inimest, COVID-19 tagajärjel on surnud 1695 inimest.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on 461,9.

Leedus tuvastati ööpäevaga 390 kooroonajuhtu

Leedus avastati ööpäevaga 390 uut koronaviiruse juhtumit ja kuus inimest suri viirushaigusse, teatas Leedu rahvusringhääling LRT.

Neli surnut olid vanuses 80–89 aastat. Kaks surnut kuulusid vanuserühmadesse 40–49 ja 50–59.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on 240,5.

Leedu haiglates on praegu ravil 889 koroonapatsienti.

Soomes tuvastati ööpäevaga 511 koroonajuhtu

Soomes lisandus ööpäevaga 511 uut koroonanakkuse juhtu, teatas pühapäeval terviseamet (THL).

Viimase kahe nädalaga on Soomes kinnitust leidnud 8300 nakkusjuhtu, neist viimase seitsme päeva jooksul 4400 ja sellele eelnenud seitsme päeva jooksul 3900.

Kokku on Soomes epideemia algusest saadik tuvastatud enam kui 62 000 koroonanakkuse juhtu.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on 146. Kõrgeim näitaja on Ahvenamaal (448) ja madalaim Kainuus (10). Helsingi ja Uusimaa ravipiirkonnas on see 294.