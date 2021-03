"Pühapäeva hommikul rünnati droonirünnaku käigus naftasadamat Ras Tanurat," teatas Saudi Araabia.

Pühapäeva õhtul langesid ballistilise raketi šrapnellid alla Dhahranis. Seal asub Saudi Araabia riikliku naftaettevõtte Saudi Aramco peakontor, kus elavad tuhanded töölised ja nende perekonnad, teatas Financial Times.

Dhahranis asub suur osa Saudi Aramco naftarajatistest. Tegemist oli kõige ohtlikuma rünnakuga alates 2019. aasta septembrist.

Saudi Araabia energeetikaministeeriumi sõnul ei toonud rünnakud kaasa vigastusi ega varalist kahju. Asjaga kursis oleva isiku sõnul pole rünnakud mõjutanud ka naftatootmist. Siiski on rünnakud mõjutanud kogu maailma naftahindasid.

Brenti toornafta hind tõusis esmaspäeva hommikul Aasias koguni 2,9 protsenti, 71,38 dollarini barrelist. Samuti tõusis USA-s West Texas Intermediate naftabarrelli hind.

Saudi Araabia vastaste rünnakute eest võtsid vastutuse Jeemenis asuvad Houthi mässulised. Houthi mässuliste sõnul on nad keskendunud Saudi Araabia linnades Dammamis, Asiris ja Jazanis asuvatele sõjalistele sihtmärkidele.

"Tulistasime suure operatsiooni käigus Saudi Araabia südamesse 14 pommiga varustatud drooni ja kaheksa ballistilist raketti," teatas Houthi rühmituse pressiesindaja.

Konsultatsioonifirma Energy Aspects analüütiku Amrita Seni sõnul võtavad naftakauplejad rühmituse ohtu naftaturule tõsiselt.

"Geopoliitilised ohud suurendavad naftahinda," lisas Sen.

"Houthi rühmituse rünnakute sagedus kasvab. Me teame, et need rünnakud võivad tekitada tõsist kahju, seega mõjutab see ka naftahinda," ütles uuringufirma Enverus direktor Bill Farren-Price.