Kui pikaks ajaks koroonaviiruse läbipõdemine täpselt uuesti nakatumise vastu kaitse annab, on teadlastel alles väljaselgitamisel, kuid nüüdseks on jõutud veendumusele, et kümme kuud peaks olema garanteeritud. Võimalik, et ka kauemaks.

Samas aga eelisvaktsineeritakse Eestis ka hiljuti koroona läbipõdenuid, kes riskigruppi kuuluvad. Tõsi, kahe doosi asemel saavad nemad vaid ühe doosi vaktsiini.

Miks kutsutakse eelisjärjekorras vaktsineerima alles hiljuti koroona läbipõdenuid, kui vaktsineerimise eesmärk on anda kaitse haiguse eest, mis neil on olemas, sellele ühest vastust ei saagi.

"COVID-19 haiguse läbipõdemine või antikehade olemasolu ei ole vaktsineerimise vastunäidustus. Riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitus on vaktsineerida läbipõdenuid ühe doosiga üks nädal kuni kuus kuud pärast COVID-19 haiguse läbipõdemist. Kuna haiguse kulg võib olla väga erinev - mõned põevad kergemalt, teised raskemalt -, siis see ei pruugi olla nii efektiivne kui vaktsineerimine. Samas on piiratud vaktsiinikoguste tingimustes soovitus alustada nendest, kes ei ole läbi põdenud," kommenteeris sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber. "Inimesel on alati võimalik ka ise selgitada arstile-õele, et on värskelt läbi põdenud, sellisel juhul jääb talle võimalus vaktsineerida ka hiljem."

Seega ühest küljest kuuluvad need inimesed samamoodi vaktsineeritavate nimekirja, teisalt aga võivad nad hiljutise läbipõdemise tõttu paluda oma vaktsineerimist edasi lükata.

Kärt Sõber kinnitas, et haigekassa, kes riskirühma kuulumise alusel eelisvaktsineeritavate nimekirju koostab, on kursis ka sellega, kui inimene on koroona läbi põdenud, ehkki haigusele spetsiifiline ravi puudub. Riskirühma nimekirja koostamise aluseks on viimase viie aastaga süsteemi kantud diagnoosikoodid.

"Tervise infosüsteemi jõuavad andmed nii SARS-CoV-2 laboratoorsete testide tulemuste, COVID-19 läbipõdemise kui vaktsineerimiste kohta. Kuna haiguse läbipõdemine ei ole vaktsineerimisel vastunäidustus, siis pole seni olnud vajadust ka nende andmete sidumiseks," põhjendas Sõber, miks läbipõdenud samuti vaktsineeritavate nimekirja on lisatud.

Sõber lisas, et riskirühmade nimekirju, mille alusel inimesi vaktsineerima kutsutakse, ei uuendata iganädalaselt, vaid need on koostatud aasta alguse seisuga.

Haigekassa kommunikatsioonijuht Evelin Trink ütles ERR-ile, et immunoprofülaktika komisjon andis neile riskirühmade nimekirjade koostamiseks soovituse kaasata vakstineerimisse ka haiguse läbipõdenud inimesed.

"Meie tugineme oma töös komisjoni töös osalevate ekspertide soovitustele," selgitas Trink.