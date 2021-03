Suur osa kaubanduskeskuste poodidest, mis neljapäevast on suletud, asub rendipinnal ning kuigi käive on kadunud, tuleb jätkata rendimaksete tasumist. Riigi lisaeelarve läbirääkimiste käigus selgub, mil määral on kaupmeestel loota renditoetust.

Suured kaubanduskeskused on alati rahvarohked ning tegemist neis sageli mitmeks tunniks. Piirangute mõte on aga selles, et viia kõik kontaktid miinimumini ja seega ka inimesed keskusest eemale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paraku peab aga uksed sulgenud kaupuseboksi rentnik renditasu edasi maksma. Eelmisel kevadel pakkus riik palgatoetuse kõrval ka renditoetust, seda tingimusel, et omalt poolt panustavad ka rendileandjad. Ka nüüd loodetakse sellele.

"Eks ma praegu olen sõnumi andnud, et ootame ära selle kokkuleppe, mille me saame valitsusega, ja siis kindlasti leiame kolmepoolse struktuuri, kui palju rentnik enda kanda võtab, kui palju võtame meie enda kanda ja kui palju siis valitsus toetab," rääkis Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits.

"Aga kindlasti me saame aru sellest, et ükski kaubanduskeskus pole midagi väärt, kui seal rentnikke pole. Aga tuleb arvestada, et kinnisvaraomanikel või kaubanduskeskustel on oma kulud, millest nemad kuidagimoodi ei pääse," lisas ta.

Eelmisel aastal oli lisaeelarvega ettenähtud renditoetust neli miljonit eurot, kuid kasutati vaid üks miljon. See oli seotud tingimustega.

"Tingimused, mis siis seati toetuse taotlejatele, ei olnud sel hetkel täpselt suunatud sinna, kus see vajadus kõige suurem oli. Seetõttu ma ütlen, et sel korral meil on soov olla võimalikult täpne nende kriteeriumite paikapanemisel," sõnas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

"Sellised detailid kindlasti tulevad pärast seda, kui me oleme üldistes lisaeelarve põhimõtetes kokku leppida jõudnud. See on, ma loodaks, paari nädala jooksul," lisas minister.

Paralleeli eelmise kevadega tõmmata on raske, sest väga paljudel kaupmeestel ja ettevõtetel oli piisav varu, et see poolteist kuud üle elada. Nüüd enam mitte.

"On üürnikke, on segmente, mis ei ole tegelikult tänase päevani taastunud ja vahelduva eduga oleme pidanud neid toetama vähemal või suuremal määral tänase päevani välja. /.../ Täna on esimene päev alles ja vaatame, mis sealt tuleb. Kindlasti on abi vaja üürnikele," ütles Pärnu Kaubamajaka juht Ivar Pinsel.

"Esimesed otsused on meil tehtud, mis puudutavad märtsikuud. Oleme otsustanud, et neile üürnikele, kes valitsuse otsusega on suletud, me üürisoodustust pakume. /.../ Aga me ei saa pakkuda üürnikele nullüüri. Just tulenevalt sellest, et üürileandjad riigilt toetust ilmselt ei saa," ütles Tartu Lõunakeskuse juht Marju Jeedas.

Mis saab edasi pärast märtsi, siis siin oodatakse valitsuse otsust, millised toetused tulevad kaubandus- ja kinnisvaraomanikele ning millised üürnikele.