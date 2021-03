Venemaa plaanib Twitterit "ebaseadusliku" sisu tõttu aeglustada

Venemaa teatas kolmapäeval, et plaanib Twitterit kasutajate jaoks aeglustada, kuna sotsiaalmeediaplatvorm ei ole eemaldanud "ebaseaduslikku" sisu.

Moskva on avaldanud viimastel kuudel Lääne tehnoloogiahiidudele nagu Facebook ja Twitter survet, et need eemaldaks oma platvormidelt üleskutsed valitsusvastastele meeleavaldustele.

"Twitteri teenuseid piiratakse "Venemaa kodanike kaitsmiseks" ja firma seaduskuulekusele kutsumiseks," teatas Venemaa meediajärelevalveamet Roskomnadzor

"Twitteri teenuseid aeglustatakse kolmapäevast 50 protsendi võrra," lisas järelevalveamet.

Roskomnadzori teatel on alates 2017. aastast saadetud Twitterile üle 28 000 palve kustutada linke lapspornograafiale, infole uimastikasutamise kohta ja üleskutsele alaealistele vabasurma minna.

Ametkond hoiatas, et kui Twitter seadusele ei kuuletu, ollakse silmitsi täiendavate piirangutega ja isegi täieliku keeluga.

Venemaal võeti 2019. aastal vastu seadus "suveräänse interneti" arendamiseks, mis on tekitanud aktivistides muret küberruumi kontrollimise ja sõnavabaduse lämmatamise pärast.

Keelatud on juba mitu lehekülge, mis on koostööst valitsusega keeldunud, nende seas videoplatvorm Dailymotion ja ärivõrgustik LinkedIn.