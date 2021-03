Otse kell 16: ÜRO Julgeolekunõukogu olukorrast Krimmis

Istungi peakõneleja on ÜRO abipeasekretär ja inimõiguste kõrge voliniku New Yorgi esinduse juht Ilze Brands Kehris. Veel võtavad sõna USA Potomaci Fondi president ja sõltumatu vaatleja Phillip Karber ning Krimmi inimõiguste rikkumistele keskenduva Ukraina kodanikuühenduse Media Initiative on Human Rights koordinaator Maria Tomak. Lisaks annab kohapealse tunnetuse ajakirjanik Ukrainast.

Eesti välisministri Eva-Maria Liimetsa sõnul on istungi eesmärk juhtida ÜRO liikmesriikide ja rahvusvahelise üldsuse tähelepanu Vene Föderatsiooni juba seitse aastat kestnud rängale rahvusvahelise õiguse rikkumisele Ukrainas, Krimmi poolsaare ulatuslikule militariseerimisele ning krimmitatarlaste ja Ukraina aktivistide tagakiusamisele.

Ürituse algataja on Eesti, kaaskorraldajaid on sel korral rohkem kui kunagi varem – 22 riiki, sealhulgas mitmed Julgeolekunõukogu liikmed ja teised ÜRO riigid nii Euroopast kui ka kaugematest regioonidest.

Krimmi annekteerimise aastapäeva üritusi on ÜRO Julgeolekunõukogus korraldatud alates 2016. aastast.