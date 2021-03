Läti lubab kaugeid lende, kuid naasmise reegleid karmistati

Turismireisilt naastes tuleb oma raha eest teha koroonatest. Kui see on positiivne, tuleb minna ette antud hotelli karantiini. Negatiivse testitulemuse puhul võib 10-päevases eneseisolatsioonis olla kodus.

Järgmisest teisipäevast tuleb jääda kaugtööle kõigil riigi-, kohaliku omavalitsuse ja erasektori töötajatel, kelle viibimine töökohas ei ole möödapääsmatu. Erand kehtib tootmisettevõttetele.

"Oleme kolmandaks laineks valmistunud juba pikka aega. Oleme selleks kehtestanud palju piiranguid. Olulisem on, et oleme keelanud mittevajaliku reisimise. Oleme tugevdanud kontrolli meie põhja- ja lõunapiiril ehk Euroopa Liidu sisepiiril. Oleme eraldanud täiendavat raha, et seal sisse viia ka automaatkontroll," lausus Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Karmimate piirangute ühe põhjusena tuuakse Lätis epidemioloogiline olukord Eestis. Samas on need piirangud, mis praegu Lätis jõustati, veel mõõdukad, lätlastel on varuks ka karmim variant, mis tähendab põhimõtteliselt liiiikusmikeeldu: kodus olemist ja ainult hädavajalikesse kohtadesse minekut.

Eestiga on seotud ka kaugete lendude lubamine: Tallinnast ja Vilniusest on lubatud eksootiistesse riikidesse minna, nüüd lubab seda ka Läti. Keelul pole mõtet, kui sajad lätlased kasutavad Tallinna ja Vilniuse lennujaama, et neid lende teha.