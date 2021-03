Kaitseministeeriumi uus kantsler selgub kuu jooksul

"Arvestades, et praegune kantsler Kristjan Prikk lahkub (suursaadikuks Ameerika Ühendriikidesse - ERR) mai keskel, siis ma arvan, et uue kantsleri määramise otsus võiks aprilli keskpaigas tehtud olla, et ta saaks töö sujuvalt üle võtta," rääkis Laanet esmaspäeval ERR-ile.

Küsimusele, kas tal on juba konkreetne isik teada, vastas Laanet eitavalt. "Vaatan praegu ringi, et leida parim kandidaat," märkis ta ning lisas, et arvestada tuleb nii inimese juhtimispädevust, seniseid kogemusi kui ka vaadet riigikaitsele.

Selle kohta, kas uus kantsler võiks tulla kaitseministeeriumist või ka muudest sektoritest, vastas Laanet: "Arvestades Eesti laiapindset riigikaitset, tuleb ka seda isikut otsides asjadele laiemalt vaadata."

Kaitseministeeriumi praegune kantsler Kristja Prikk saab ERR-ile teadaolevalt Eesti uueks suursaadikuks Ameerika Ühendriikides, kus ta vahetab välja senise suursaadiku Jonatan Vseviovi, kes asus 8. veebruaril tööle välisministeeriumi kantslerina.

Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd, koordineerib ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust ja korraldab ministeeriumi asjaajamist.

Konkursi kantsleri leidmiseks viib läbi avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon, mis esitab valitsusele oma arvamused kantsleri kandidaatide kohta. Arvamuste põhjal teeb otsuse valitsus, mis nimetab ka kantsleri ametisse.