Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ütles intervjuus ERR-ile, et seoses Mailis Repsi juhtumiga on ministeeriumis tehtud korruptsioonivastaseid meetmeid selgemaks.

"Meil on meetmed sisekorras reguleeritud, aga arvestades viimaseid arenguid, me muutsime natuke vastutust. Siseauditi osakonna juhataja Eve Sild vastutab nüüd korruptsioonivastase ennetustöö eest. Ta peab ka vastava tegevuskava selle aasta kohta esitama. Ja kui mingisugune probleem on, keegi näeb mingit muret, siis peaks ka tema poole pöörduma," rääkis Laidmets.

Täpsustati ka auto kasutamise ja ministeeriumi vallasvara kasutamise korda.

Laidmetsa sõnul ei olnud regulatsioon enne piisavalt arusaadav. "Kohati ei olnud arusaadav, kuidas peab fikseerima teatud toiminguid. Alati saab täpsemini ja paremini reguleerida," sõnas ta.

Mailis Repsile esitatud kahtlustuse kohta Laidmets midagi põhjalikku öelda ei soovinud. "Kuna meie ju ei tea selle kahtlustuse sisu, siis ei saa ka seda kommenteerida," lausus ta.

Omastamiskahtlustus sisaldab Õhtulehe andmetel nii ministeeriumile soetatud Jura kohvimasina omale koju paigaldamist, Horvaatia perereisiks ministeeriumi auto kasutamist koos kütusearvega, ralli MM-etapi ajal Tartu hotellis Pallas perega veedetud majutuse eest 360-eurose arve esitamist ja pere lennupiletite eest üle 1500-eurose hüvitise küsimist ministeeriumilt.

Laidmetsa sõnul temale teadaolevalt need juhtumid sellisel kujul ei toimunud. "Aga ma ei ole ka olnud kantsler kogu aeg. Aga need summad, ega ka muu seal küll ei klapi. Seoses selle uurimisega ma midagi täpsustada ei saa," sõnas Laidmets.

Küsimusele, kas ministeeriumis käib varastamine ja korruptsioon vastas Laidmets, et kindlasti see nii ei ole. "Seal on teatud segadusi olnud, millest tuleb selgusele saada, et mis nelja aasta jooksul toimunud on. Aga kindlasti ei ole see sellisel viisil toimunud," vastas Laidmets.

Laidmets rääkis, et ta on koos paljude ministeeriumi töötajatega käinud samuti politseis tunnistajatena ütlusi andmas. "Tunnistajana on meil majast, jah, väga paljud käinud," lausus Laidmets.

Ta märkis, et teadaolevalt kahtlustust temale või mõnele teisele ministeeriumi töötajale esitatud ei ole.

ERR küsis Laidmetsalt, kas ta seoses Repsi juhtumiga ka endal mingit vastutust näeb.

"Kuna ma ei tea täpselt, milles see kahtlustus on, siis ma ei oska seda täpselt öelda, aga loomulikult kantsleril on alati ka omavastutus kõiges, mis toimub," vastas ta. Ametist lahkumise kaalumine pole Laidmetsa sõnul praegu siiski vajalik.

Õhtulehe ajakirjanik Risto Berendson märkis ETV saatele "Ringvaade" antud intervjuus, et haridusministeeriumis töötab koos Mart Laidmetsaga ka tema õde Marin Terep, kes on ministeeriumi Tallinna esinduse juht.

Laidmetsa sõnul ei ole Terep tema alluv ja seetõttu mingit ebakorrektsust koos ühes ministeeriumis töötamises ei ole. "Tema töötas siin aastaid enne kui mina siia tulin. Otse alluvuses ei tohi olla lähisugulane, aga minu ja tema vahel on siin veel asekantsler ja büroojuht. Kedagi ei saa sundida töölt lahkuma kui sugulane ametisse pannakse," ütles Laidmets.