Suurbritannia on saanud Euroopa Liidust 8,1 miljonit vaktsiinidoosi. Järgnesid Kanada (kolm miljonit), Jaapan (2,7 miljonit) ja Mehhiko (2,5 miljonit).

"Üle poole miljoni koroonavaktsiini annuse on Euroopa Liidult saanud veel Tšiili, Singapur, USA ja Austraalia," teatas EUObserver.

Need arvud toetavad Euroopa Ülemkogu presidendi Charles Micheli hiljutist väidet, et Euroopa juhib ülemaailmseid jõupingutusi, et ohjeldada koroonaviiruse epideemiat.

Euroopa Liit on samal ajal olnud suures hädas sisemise koroonavaktsiinide nõudluse rahuldamisega.

100 elaniku kohta on Euroopa Liidus koroonaviiruse epideemia vastu vaktsineeritud kõige rohkem inimesi Maltas ja Taanis. Maltas on 100 elaniku kohta vaktsiini saanud 15,5 inimest, Taanis on see arv 10,6, Euroopa Liidu keskmine on 7,8. Kõige halvemas olukorras on Läti, seal on 100 elaniku kohta vaktsineeritud ainult 3,4 inimest.

Kolmapäevaks oli Euroopa Liitu kokku tarnitud 51,4 miljonit koroonavaktsiini doosi. Tarnijad olid ravimifirmad Pfizer/BioNTech, Moderna ja AstraZeneca.