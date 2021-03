Salvestus: USA meedia kajastas Trumpi vestlust Georgia ametnikuga valesti

Äsja avaldatud telefonikõne helisalvestus näitab, et USA endine president Donald Trump ei survestanud varem ajakirjanduses kirjeldatud viisil Georgia valimisametnikku, et ta uuriks võimalikke pettusi presidendivalimistel.

9. jaanuaril kirjutas ajaleht The Washington Post, et president Trump kutsus Georgia juhtivat ametnikku Frances Watsonit "leidma" informatsiooni pettuse kohta valimistel. Trump lubas ajalehe väitel ka, et uurijast saab rahvuskangelane.

The Washington Post vahendas anonüümset allikat, kes väidetavalt kinnitas eravestluse üksikasju.

Hiljuti avaldatud telefonikõne heli näitab aga, et Trump pole midagi sellist öelnud. Trump ei kutsunud uurimisjuhti üles "leidma" Georgia osariigi presidendivalimistes pettust. Samuti ei lubanud ta, et uurijast saab rahvuskangelane.

Tegelikult soovitas Trump ametnikul uurida Fultoni maakonna valimissedeleid, lisades, et sealt võib leida ebaausaid asju.

Samuti ütles Trump, et uurija teeb praegu kogu riigi kõige tähtsamat tööd.

The Washington Post väitis samuti, et Trump survestas ametnikku. Helisalvestusest selgub, et peale meelituste ei teinud Trump midagi enamat.

The Washington Post avaldas nüüd - kaks kuud hiljem pärast loo avaldamist -paranduse.

"Ajaleht kinnitab, et Trump ei survestanud uurijat, vaid ütles, et leiab sealt asju, mis on uskumatud. Samuti ei lubanud Trump teha uurijast rahvuskangelase, vaid õige vastuse leidmise korral saab uurija kiita," teatas The Washington Post.

Mitmed USA uudistetoimetused väitsid pärast The Washington Posti "pommuudist" Trumpi sekkumisest valimistesse, et nad saavad uudist iseseisvalt kinnitada. Väidetavaid allikaid tsiteerisid näiteks NBC News, USA Today, ABC News ja CNN.

USA ajaleht parempoolne ajaleht The Washington Examiner leiab, et Trumpi ametiajal loobus ajakirjandus igasugustest kõhklustest ja standarditest anonüümsete allikate kasutamisel.

"Me hoiatasime, et kui isegi üks anonüümsetel allikatel põhinev lugu osutub valeks, toob see kaasa veelgi suurema usalduse vähenemise uudiste vastu," teatas The Washington Examiner.

The Washington Post kirjutas juba detsembris, et Trump on teinud mitmeid kõnesid Georgia ametnikele, et nad uuriksid viimaseid presidendivalimisi. Ka siis ei pakkunud nad ühtegi konkreetset allikat ja viidet.

Mitmed vabariiklased leiavad, et The Washington Post sekkus Georgia senativalimistesse.

"Bezose WaPo sekkus Georgia osariigi senati valimistesse," teatas vabariiklaste partei strateeg Blair Brandt.

"The Washington Post hoolitses selle eest, et nad esitavad paranduse tükk aega pärast seda, kui demokraadid olid tänu Georgia osariigi valimistele senatis enamuse saavutanud," teatas konservatiivide aktivist Jack Posobiec.