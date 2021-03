USA ajalehe The New York Timesi teatel kirjutasid New Yorgi kuberneri Andrew Cuomo abilised ümber osariigi tervishoiuametnike aruande, et varjata koroonaviirusest tingitud suurt surmade arvu.

New Yorgi osariigi tervishoiuametnike juunis kirjutatud aruanne sisaldas loendust selle kohta, kui palju New Yorgi hooldekodude elanikke koroonaviiruse epideemia tõttu suri. See arv oli 9000 ja oli umbes 50 protsenti suurem kui esialgu avaldatud. Cuomo abilised ei soovinud teha seda ka avalikuks.

"Vastavalt intervjuudele ja dokumentidele, kirjutasid Cuomo abilised selle aruande ümber, et varjata nii suurt surnute arvu," teatas The New York Times.

Tegemist on erakorralise sekkumisega ja see toimus siis, kui Cuomo hakkas kirjutama raamatut koroonaviiruse epideemiaga võitlemisest.

Selle aasta alguses avaldas New Yorgi osariigi peaprokurör andmed, et hooldekodude elanike surmajuhtumeid on aruandes vähendatud. Pärast seda avaldas Cuomo administratsioon lõpuks täielikud andmed hooldekodude surmajuhtumitest. Cuomo administratsioon põhjendas adnmete varjamist sellega, et Trumpi administratsioon oleks võinud alustada poliitiliselt motiveeritud uurimist.

The New Yorki Timesi teatel hakkasid aga Cuomo ja tema administratsioon surmajuhtumite arvu varjama juba kuid varem.

"Kuberneri tippabide keskne roll surmajuhtumite varjamises näitab, et Cuomo tahtis kontrollida andmeid ja tugevdada oma positsiooni," lisas The New York Times.

Cuomo administratsiooni soovitud muudatused tekitasid suure konflikti aruande kallal töötavate tervishoiuametnikega.

Aruande muutmisega seotud abiliste hulka kuulus Cuomo peamine nõunik Melissa DeRosa ja New Yorgi finantsteenuste osakonna juhataja Linda Lacewell.