Ilves: miski ei takista meil vaktsiine küsida ka teistelt tootjatelt

Saatejuht Grete Lõbu küsis, kas plaan on tõesti kolme päevaga kogu Eesti ära vaktsineerida.

"See kolme päevaga on natuke üle pakutud. See on teoreetiliselt võimalik ja see pigem oli esialgses ettepanekus, mida saadeti valitsusele. See ei ole põhi mõment seal," vastas Ilves.

Ilvese sõnul on põhiprobleem vaktsiinide puudus. "Idee oli esialgu pöörduda USA ühekordse vaktsiini tootja Johnson & Johnsoni poole enne kui ta sai oma heakskiidu, et seda kasutada USA-s ja ilmselt on oodata, et homme saab Johnson & Johnsoni vaktsiin ka Euroopa ravimiameti heakskiidu," sõnas Ilves.

Ilves rääkis, et mõte oli vastu pakkuda Eestis olevat vaktsineerimist puudutavat andmeressurssi, näiteks erinevad uuringuid ja andmekogusid ja ka geenivaramu andmeid. "Kõik see aga eeldab väga korralikku anonümiseerimist, et keegi ei saaks teada kellegi andmeid ja neid ei saaks seostada ühegi inimesega."

Samas oli see plaan päevakorral enne seda, kui Johnson & Johnson oma vaktsiinile USA ravimiameti heakskiidu sai. "See oleks võimaldanud meil neid vaktsiine saada teaduslikel eesmärkidel, sest siis ei kehtinuks see nõue, et me järgime Euroopa kava midagi osta," ütles Ilves.

"Rong ei ole täitsa läinud. Praegu ei takista meid tegelikult miski, et seda sama pakkuda Pfizerile, AstraZenecale ja teistele," märkis Ilves.

Ajaleht Eesti Ekspress kirjutas teisipäeval, et kümmekonnast meditsiini, küber- ja andmekaitse valdkonna tipptegijast moodustunud algatusrühm on teinud Johnson & Johnsonile ettepaneku müüa Eestile kiiresti ja palju koroonavaktsiini, millele vastutasuks annab Eesti ettevõttele vaktsineerimisega seotud teadusandmeid ja -uuringuid. Algatusrühma üks liige on ka president Ilves, kes on juhtinud Euroopa Komisjoni töörühma e-tervise teemal ning on Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) demokraatia töögrupi juht.

Ilves kritiseeris vaktsineerimise korraldust

Ilves rääkis, et koroonakriisi lahendusi pakkuvad erinevad grupid ei ole alati näinud suurt vastutulekut valitsuse poolt.

Ehe näide sellest on tema sõnul riigi tegutsemine vaktsineerimise korraldamisel. Ilves viitas Eesti endise peaministri Andrus Ansipi öeldule, et Bolti kulleri saabumine on läbi appi näha minuti täpsusega, aga vaktsineerimist me ei suuda ära korraldada.

"Euroopa liidu kõige keerulisemaid logistilisi protsesse jälgib Tartu firma Sixfold, aga meil on terviseameti poolt üks inimene, kes kasutab vaktsiinide jaotamiseks Exceli tabelit, mis on 1993. aasta tehnoloogia. Meil on suurepärased võimalused digiriigina, mida kasutatakse kõikjal üle maailma, aga millegipärast need lahendused ei ole eriti huvitanud vähemalt sotsiaalministeeriumit," lausus Ilves.

Ilves rääkis, et eelmisel nädalal sai ka tema esimese vaktsiinisüsti. "Minu vanuse tõttu ma just sain neljapäeval süsti. Mina ei tundnud mingeid järelmõjusid pärast," ütles Ilves.