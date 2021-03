Euroopa Komisjon otsustas laiendada koroonavaktsiinide ekspordi kontrolli järgmiseks kuueks nädalaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi see samm ei ole otsesõnu mõeldud konkreetsete riikide või firmade vastu, siis võib ridade vahelt lugeda selgelt, kellega probleeme on.

"Vaatamata sellele, et Euroopa Liit on üks pandeemia keskmeid, oleme ka suurim vaktsiinide eksportija. Näiteks pärast ekspordi kontrollmehanismi süsteemi käivitamist jaanuaris on umbes kümme miljonit vaktsiinidoosi eksporditud

Suurbritanniasse ning sealt siia tulnud null doosi. Kui me räägime vastastikusest, solidaarsusest ja globaalsest vastutustundest, siis on selge, et me peame ekspordis arvestama vastastikuse ja proportsionaalsusega," rääkis komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis.

"Avatud teed peavad olema kahesuunalised," ütles Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen. "Me peame tagama EL-i kodanike õigeaegse ja piisava varustamise vaktsiinidega. Iga päev loeb," lisas ta.

Euroopa Liit võib blokeerida vaktsiinitarne riikidesse, mis ei ekspordi meile vastu vaktsiine või vaktsiinide tootmiseks vajalikke materjale. Samuti võib mehhanism käivituda, kui vaktsiine tarnitakse riiki, mille keskmine vaktsineeritus on EL-ist kõrgem.

EL-i juhid rõhutasid, et tegemist pole vaktsiiniekspordi keeluga ning see ei pea silmas ühtegi riiki konkreetselt, ehkki kriitika on suunatud Suurbritannia ettevõtte AstraZeneca vastu, kes pole suutnud oma tarnekohustusi Euroopas täita.

Uuendatud vaktsiiniekspordi süsteemi puhul peavad vaktsiinitootjad arvestama, et loa väljaveoks peab andma nii liikmesriik, kus vastav vaktsiinitehas tegutseb, kui ka Euroopa Komisjon.