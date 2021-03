Tänavu võib Eestisse tulla kuni paar tuhat hooajatöölist

Esimesed hooajatöölised kolmandatest riikidest on juba kohal ning suurem hulk tuleb aprillis. Kokku võib tänavu Eestisse tulla 1500 kuni 2000 hooajatöölist. Tööandja peab tagama, et koroonatest oleks tehtud ning esialgu peab töötaja viibima karantiinis.

Eesti põllumajandussektor saab valdavalt hakkama oma tööjõuga, kuid erioskustega lisatööjõud tuleb väljast. Valitsuses on kokku lepitud, et kui tekib vajadus võõrtööliste järele kolmandatest riikidest, siis kunstlikke takistusi ei tehta.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul peavad olema tagatud kõik tervise ja ohutuse nõuded. "Karantiinitingimused täidetud, järgitud tööohutust, maksud makstud, ja praegu tundub, et asi täpselt selles suunas läheb," lausus ta.

Ettevõtetel on aastatega välja kujunenud oma töötajaskond. Esimesed on Moldovast ja Ukrainast juba kohal.

"Selleks et siia riiki tulla, peab sul olema töökutse ja sul peab olema tööandja, kes on valmis sulle pakkuma lepingut. Soovitus oleks teha viisa. Selleks, et oleks vähem sekeldusi, oleks mõistlikum kasutada lennutransporti. Me teame, et 28. märtsist peaks hakkama toimima otselend Ukrainast," ütles Kruuse.

Tööandja peab tagama majutuse ja korraldama testimise PCR testiga, seejärel tuleb kuuendal päeval teha ka teine test.

"Juhul kui see teine test on negatiivne, peab inimene siiski need kümme päeva eneseisolatsioonis olema ja üheteistkümnendal päeval võib ta oma tööülesannete juurde siirduda," ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Dontšenko.

Samas võib tööline esitada arstitõendi, et ta on COVID-19 läbi põdenud või saanud vaktsiini.

Dontšenko sõnul ei tohi haigus olla läbi põetud rohkem kui kuus kuud enne töölise Eestisse saabumist.

Marjamaa talu ootab abikäsi jaanipäeva paiku, kui marjad valmis saavad. Läbirääkimisi peetakse 25 töölisega välismaalt.

"Meil jätkub(tööd) pikemalt, tulevad mustikad, tulevad vaarikad järele. Ma olen saanud eelmistel aastatel (töölisi) ka teiste marjakasvatajate käest, kui nendel vabaks jäävad. Sellest 25 töölisest võib väheks jääda. Aga meil sõltub sellest ka, et mis Tallinna õpilasmalevast saab," rääkis talu peremees Tõnu Oks.

Eesti põllumajandus-kaubanduskoja hinnangul võib olla hooajatöötajate vajadus 1500 kuni 2000 töötajat, aga lõplik arv selgub pärast seda, kui on näha kas ja kui palju suudeti kohalikult tööjõuturult inimesi kaasata, märkis Urmas Kruuse.