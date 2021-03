Suessi kanalis kinni oleva laeva omanik loodab laeva laupäeval vabaks saada

Suessi kanalit blokeeriv kaubalaev Ever Given võib ettevõtte omanike ja kanali operaatori sõnul juba laupäeva õhtul vabaks pääseda.

Kanali esindajate sõnul proovivad 14 puksiirlaeva enda kasuks pöörata laupäevast veetõusu, kui laupäevased katsed ebaõnnestuvad oodatakse pühapäeval veel puksiirlaevu appi, vahendas BBC.

Ever Giveni Jaapani omanikfirma Shoei Kiseni president rääkis reedesel pressikonverentsil, et kanali põhja ja kalda süvendamiseks on teele saadetud 10 puksiirlaeva ning algselt lootis ettevõte saada laeva kaldast lahti laupäeva õhtuks.

Ever Given jäi Suessi kanalisse kinni teisipäeval, see on sundinud ettevõtteid suunama oma kaubalaevade liikumise ka ümber Aafrika. Kanalist läbipääsu on ootamas üle 200 laeva.

Reedesed püüded laeva kanalis lahti saada ebaõnnestusid.

Maialma kaubandusest läbib 193 kilomeetri pikkust kanalit 12 protsenti, teekond ümber Aafrika võtab aega kaks nädalat kauem.