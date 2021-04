Egiptus arestis Suessi kanalit blokeerinud kaubalaeva

"Ever Given on arestitud, kuna laeva omanik pole meile maksnud 900 miljoni dollari suurust hüvitist," teatas teisipäeval Suessi kanali administratsiooni (SCA) esimees Osama Rabie.

"900 miljonit dollarit põhineb laeva poolt tekitatud kahjudel," lisas Rabie.

Ever Giveni kindlustusfirma UK Clubi teatel pole SCA oma nõuet üksikasjalikult põhjendanud.

"Tegime esmaspäeval SCA-le hoolikalt läbimõeldud pakkumise. Oleme pettunud SCA hilisemas otsuses laev arestida," teatas UK Club.

Ever Given on ankrus Suessi kanali keskel. Laev on 400 meetri pikkune ja kaalub 220 000 tonni.

23. märtsil sõitis Ever Given madalikule ja blokeeris diagonaalselt Suessi kanali veetee. Laev vabastati kuus päeva hiljem.