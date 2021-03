Eesti kõrgeim nakatumisnäit on Loksal

Eestis on mitmes omavalitsuses koroonaviiruse nakatumisnäit kõrgem kui riigi keskmine, kõrgeim on see Loksal, edastas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

Eesti nakatumisnäit ehk nakatunute arv 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul on tänaseks keskmiselt 1417, mis on natuke vähem kui nädal varem. Ent Eestis on palju omavalitsusi, kus see näit on palju kõrgem.

Kõige kõrgem nakatumisnäit on praegu Loksal - 3935, seda on üle kahe korra rohkem kui Eesti keskmine. Loksale järgneb Anija vald 3700 ning Maardu linn 2849-ga.

Üle 2000 on nakatumisnäit veel Tallinnas Lasnamäe linnaosas, Haabersti linnaosas, Raasiku, Viru-Nigula ja Haljala vallas ning pealinnas Põhja-Tallinna linnaosas. Seega on nakatumisnäit kõrgeim mitmes Tallinna linnaosas, Harjumaa ja Lääne-Virumaa vallas ehk Põhja-Eestis.

Arvuliselt lisandus möödunud ööpäeva jooksul 892 nakatunut. Neist koguni 16 protsenti ehk üle 140 nakatunu elab Lasnamäel. Järgnevad Mustamäe linnaosa enam kui 60 nakatunuga ning Haabersti, Põhja-Tallinn ja Kesklinn - igaühes üle poolesaja nakatunu. Seega ka arvuliselt lisandus enim nakatunuid ühes ööpäevas Tallinna linnaosadesse.