Suessi kanalisse kinni jäänud kaubalaev saadi osaliselt lahti

Agentuuride teadete kohaselt on nüüd laeva asendit võimalik muuta. Esialgu pole siiski teada, millal taastub kanalis tavapärane laevaliiklus. Ammugi pole teada, kaua kulub aega tõkestuse tagajärjel tekkinud 450 laevast koosneva liiklusummiku lõppemiseks.

400-meetrine Ever Given on kanaliga põiki kinni olnud juba möödunud teisipäevast saadik ning on peatanud laevaliikluse mõlemas suunas.