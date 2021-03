Soome valitsus arutab koroonapiirangutest väljumise kava

Saksamaal ja Suurbritannial on ühiskonna järk-järgulise avamise kava juba ammu valmis ja seda ka rakendama asutud.

Briti peaminister Boris Johnson kutsus inimesi üles siiski mõistlikkusele, et näiteks väikeses seltskonnas lubatud grillipidu õues ei läheks üle pidutsemiseks siseruumides, mis nakatumisohtu kohe suurendaks.

Saksamaa kava näeb ette piirangute leevendamist kahenädalaste etappide kaupa, et saaks näha selle mõju nakatumistele. Kuna nakatumine sagenes, tuli piirangute leevendamist pidurdada, aga samas on kõigile selge, millest lähtutakse.

Ka Taanil on selline plaan valmis: ühiskonda võib avama hakata, kui riskirühmad on vaktsineeritud ja ka üle-50-aastased inimesed, kes seda tahavad, on vähemalt esimese vaktsiinidoosi saanud. Muidugi jäävad piirangud esialgu kehtima suurema nakkusohuga ettevõtmistele nagu suurüritused, ööelu ja reisimine.

Soomeski nõuavad ettevõtjad üha häälekamalt selget väljumiskava, et oleks siht silme ees ja saaks mingisuguseidki plaane teha. Kuigi pandeemia algusest on möödas üle aasta, paistavad poliitikud tegutsevat endiselt nagu peata kanad: näiteks said Põhja-Savo ja Põhja-Karjala restoranitöötajad alles pühapäeva hilisõhtul teada, et hommikul pole neil vaja tööle minna. Parlament otsustas ootamatult, et esmaspäeva hommikust kohvikud ja restoranid suletud. Suuremas osas Soomest on söögikohad kinni olnud juba kolm nädalat, aga Põhja-Karjalas on viimase kahe nädala nakatumine saja tuhande elaniku kohta vaid 27, nii et ettevõtjatele tuli sulgemiskäsk nagu välk selgest taevast.

Paljude meelest on valitsus jäänud liialt nautima süngust, selle asemel, et selgelt öelda, missuguse nakatumismäära juures ja kuidas saaks hakata piiranguid leevendama.

Tegelikult ei ole siiamaani parlamendi heakskiitu saanud isegi meedias suurt vastukaja leidnud liikumispiirangud. Nakatumiste arv on vähenenud ja peaminister Sanna Marin avaldas nädalavahetusel lootust, et võib-olla ei lähegi liikumispiiranguid vaja.

Pealinna-piirkonna ja Turu ettevõtjate jaoks on aga kahju juba sündinud, sest valitsus on rääkinud liikumispiirangutest kindlas kõneviisis ja ühtlasi andnud selge soovituse, et kuigi teenindusettevõtted on praegu lahti, ei tohiks neisse minna.

Soomlased on üldiselt väga kuulekad: kui valitsus midagi soovitab, siis võetakse seda kuulda. Lisaks ei jaksa paljud inimesed enam koroonauudistesse süveneda ega teagi, et tegelikult need piirangud ametlikult ei kehtigi. Ettevõtjad on klientidest ilma, aga kuna ametlikku sulgemiskäsku pole, siis ei ole õigust ka toetusi küsida.

Valitusse kuuluva Rootsi Rahvapartei parlamendifraktsiooni juht Anders Adlercreutz ütleb, et nüüd on vaja kaardistada väljapääsutee ja seada teemärgid ühiskonna avamiseks, et igaüks mõistaks oma kohta tervikus. Adlercreutz peab vajalikuks anda siht silme ette, sest inimesed on juba päris väsinud. "Vaja oleks lubadust, et kui seda teed mööda minna, saab Jaanipäeval sõbrad külla kutsuda," tõi ta näite.