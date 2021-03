Büroo selgitas, et karmimate piirangute eesmärk on piirkondades, kus koroonaviirus levib kontrollimatult ja kiiresti, vähendada inimeste kokkupuuteid ja lähikontakte, vahendas Helsingin Sanomat.

Samas ei ole tegemist veel valitsuse lõpliku ettepanekuga.

Eelnõu sisaldab 12 põhjust, mil liikumine on lubatud. Muu hulgas võib kodust lahkuda toidu, ravimite ostmiseks, pangas ja postkontoris käimiseks, arstiabi või sotsiaalteenuste kasutamiseks, tööülesannete täitmiseks, koolikohustuse täitmiseks, avalike ülesannete täitmiseks, ajateenistuses osalemiseks, lähedase inimese eest hoolitsemiseks, individuaalseks kohtumiseks kiriku esindajaga, elukoha vahetuseks või oma kodu või sõiduki hooldamisega seotud käikudeks, lemmikloomaga jalutamiseks, suvilasse kolimiseks.

Ettepanekud sisaldavad ka maskikandmise kohustust avalikes siseruumides. Liikumispiirangu ning maskikandmise kohustuse rikkujaid ähvardab rahatrahv. Politsei võib küsida inimestelt selgitusi nende liikumise sihtkoha ja eesmärgi kohta. Kui liikumispiirangut ei täideta, on politseil õigus rahvas laiali ajada ning vastuhaku korral ka inimene vahistada.

Piirangud võidakse kehtestada valitsuse määrusega kuni kolmeks nädalaks. Piirangute alla minevate piirkondade määramisel võetakse muu seas arvesse viiruse esinemissagedust ja suundumusi, nakkusallikate tuvastamise edukust, haiglakohtade ja intensiivravi vajaduse prognoosi, asustustihedust.

Valitsus plaanib piirata liikumist Helsingis, Espoos, Vantaas, Kauniainenis ja Turus.

Eelnõu järgi on lubatud minna tööle või õue kuni kaks inimest koos. Minna ei tohi kaubanduskeskusesse aega veetma või sõpradele külla. Lubatud ei ole ka hulgakesi koos sporti teha.

Parlamendirühmad arutavad ettepanekuid kolmapäeval.

Väiksemad koalitsiooniparteid tahavad arutamiseks lisaaega

Sotsiaaldemokraatliku erakonna ning keskpartei plaan on pannud Soome väiksemate valitsuspartnerite parlamendifraktsioonid lisaaega võtma, edastas "Aktuaalne kaamera".

"Roheliste fraktsioon juurdleb eelkõige, kas see on hädavajalik. Nii karme meetmeid ei tohi võtta, kui on muid valikuid," ütles Rohelise Liidu fraktsiooni juht Emma Kari.

Rootsi Rahvapartei tahab enne jah-sõna ütlemist veenduda, et kavandatud piirangud ka päriselt töötavad.

"See peab olema vältimatu, sellel peab olema reaalne mõju ning see peab olema viimane õlekõrs. Seda me oma fraktsioonis hindamegi," rääkis erakonna fraktsiooni juht Anders Adlercreutz.

Kõige jõulisemalt on liikumisvabaduse piiramisele vastu Vasakliit, mis sooviks kõigepealt kasutusele võtta kõik võimalikud alternatiivid.

"Näiteks kaubanduskeskused ja poed kinni, varasemast veelgi jõulisem soovitus kaugtööd teha, ehitusobjektide sulgemine ja nii edasi," ütles Vasakliidu fraktsiooni juht Paavo Arhinmäki.