Venemaa relvajõudude tegevus on sel nädalal aktiviseerunud

Esmaspäeval Vene sõjalennukid õhupiire ei rikkunud, kuid transponderid olid välja lülitatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

NATO nimetab seda "ebatavaliseks tipuks" Venemaa õhutegevuses.

"Me näeme selgelt mustrist väljas ja teataval määral provokatiivset lennukäitumist," ütles kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu tõdes, et Vene õhuväe tegevus näiteks Läänemere kohal on viiruse ajal veerandi võrra suurenenud võrreldes varasema ajaga.

"Venemaa teeks sellise jõudemonstratsiooni, näitaks NATO-le ja USA-le eriti, et on võimeline opereerima korraga igas strateegilises suunas," ütles julgeolekuekspert.

Teisipäeval algas Vene üksuste koondamine Ukraina piiride äärde. USA ekspertide hinnangul võib neid olla 4000. Neli päeva tagasi sai surma neli Ukraina sõdurit.

Veebruaris teatas Venemaa õhudessantõppusest Krimmis, kus osaleb 3000 sõdurit.

"Tegemist ei ole mitte sesoonse, varasematelgi aastatel nähtud aktiivsusetõusuga. Tegemist on märkimisväärsete numbritega. /.../ Kui märkimisväärset sõjalist jõudu koondatakse, siis peab olema valmis erinevateks stsenaariumiteks," selgitas Prikk.

Ta ütles, et tänavu suve teisel poolel koondub suur hulk Vene vägesid suurõppusele Zapad, mis tänavu toimub meie piirkonnas.

"Me hakkame nägema seda, et ka vahetult Eesti piiride lähedal on koos selline sõjaline pakett, mida tava-aastatel me siin ei ole näinud," märkis Prikk.