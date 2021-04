Ukraina kardab Venemaa vägede sissetungi

"Venemaa on Ukraina piirialadele koondanud umbes 25 000 sõjaväelast," ütles eelmisel nädalal Ukraina sõjaväe ülemjuhataja Ruslan Khomchak.

Tegemist on Venemaa suurima jõudemonstratsiooniga piirkonnas viimase viie aasta jooksul.

Venemaa väljendas neljapäeval muret Ukraina võimaliku rünnaku pärast separatistide vastu.

"Iga rünnak võib viia Ukraina kui iseseisva riigi hävitamiseni. See oleks Ukraina lõpu algus," ütles Venemaa presidendi kantselei asejuht Dmitri Kozak.

Kozaki sõnul võib Venemaa liikuda oma kodanike kaitseks Donbassi, kui Ukraina üritab piirkonda tagasi vallutada. Moskva on alates 2019. aastast andnud Donbassi elanikele välja vähemalt 200 000 Venemaa passi. Kremli teatel on kõik Venemaa sõjaväelased Ida-Ukrainas "puhkusel".

"Venemaa väed koonduvad massiliselt Ukraina piiri lähedal asuva Voroneži linna lähedale. Numbrimärgid näitavad, et sõidukid saabuvad sadade või isegi tuhandete kilomeetrite kauguselt," teatas The Times.

Voroneži piirkond ei piirne siiski separatistide valduses oleva territooriumiga. Seetõttu on see Donbassi operatsioonide jaoks ebatõenäoline baas. "On ilmne, et Venemaa vägede paigutus on Voroneži piirkonnas oma olemuselt pigem solvav kui kaitsev," teatas Venemaa uuringurühm CIT.

Venemaa president Vladimir Putin ütles kolmapäeval Saksamaa kantslerile Angela Merkelile, et Ukraina süvendab piirkonnas pingeid. Moskva väitis sel nädalal, et Ukraina armee droon tappis Donbassis viieaastase poisi. Kiiev eitab droonirünnakut.