Venemaa õppustel Musta mere kohal osaleb üle 50 sõjalennuki

Venemaa õhujõudude 4. armee, õhukaitsevägede ja Musta mere laevastiku lendurid täidavad laevade löögirühmade saatmise ja luure-ründekompleksidega koostöö harjutamise ülesandeid Musta mere akvatooriumi julgeoleku tagamisel, teatas Venemaa kaitseministeerium.

Õppuste käigus on ründelennukid Su-25 SM3 toodud Stavropoli kraist Krimmi poolsaarele, mille Venemaa Ukrainalt on annekteerinud. Krimmis asunud samade lennukite eskadrill saadeti aga Astrahani oblastisse.

Varasemalt on Venemaa Lõuna sõjaväeringkond teatanud Põhja-Kaukaasias asuva 58 armee viimisest õppustele Krimmi.

Pinged Ukraina idapiiril ja Musta mere piirkonnas on järsult kasvanud, kuna Venemaa on oluliselt suurendanud oma vägede hulka regioonis. NATO, Ameerika Ühendriigid ja teised riigid on kutsunud Venemaad üles pingeid leevendama.