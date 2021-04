Valitsus arutab vaktsineerimisalgatust Kevade Plaan

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige kinnitusel arutab valitsus neljapäeval Eesti erinevate valdkondade esindajate algatust Kevade Plaan, mille eesmärk on saada kaubale vaktsiinifirma Johnson & Johnsoni juhtidega nii, et vaktsiinifirma annaks Eestile kiiresti ja palju vaktsiini ning Eesti tasuks neile vaktsineerimisega seotud teadusandmete ja -uuringutega.

Delfi andmetel toimus kolmapäeva õhtul 40-minutline konverentskõne, kus osalesid tervise- ja tööminister Tanel Kiik, sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse, vaktsiinitootja Jansseni [Johnson & Johnsoni Euroopa firma - toim] Balti üksuse juht Laura Saar ja mitu Kevade Plaani esindajat.

"Kõne eesmärk oli kuulata otse allikast, mis on ettevõtte vaktsiinitarnete hetkeseis, mis on võimalused selliseks koostööks mistahes teadusuuringu raames ja kas ettevõttelt on tulnud mingit ametlikku tagasisidet Kevade Plaani osapoolte pöördumisele," rääkis Tanel Kiik.

"Homme (neljapäeval – toim.) arutame seda küsimust ka valitsuse tasandil, kas ja milliseid täiendavaid samme on võimalik riigil astuda, et sellise teadusuuringu võimalikkust suurendada."

Kiige sõnul on ravimifirma suhtumine Eesti pakkumisse äraootav.

Seni ei ole Janssen ühtegi riiki vaktsiini tarninud. 11, märtsil Euroopa Ravimiametist müügiloa saanud Jansseni vaktsiinitarned hakkavad riikidesse jõudma aprilli teises pooles, näiteks Eestisse peaks esimene kogus saabuma 19. aprillil.

"Selgelt ei räägi me siin lisadooside soetamisest, mingitest Euroopa raamlepingu välisetest tegevustest, vaid ikkagi Eesti poolt läbi Euroopa Liidu ostetud 300 000 vaktsiinidoosi kas siis osaliselt või täielikult kiiremas ajagraafikus tarnimise võimalusest," selgitas Kiik plaani olemust.

"Neid siis kasutataks vabatahtlikkuse alusel uuringu raames, milles osalejate kohta antaks hiljem anonüümset tagasisidet näiteks võimalike kõrvaltoimete, hilisemate haigestumiste, mistahes olulisemate näitajate kohta."

Sellise teadusuuringu tegemiseks oleks vaja ka meditsiinieetika komitee ja ravimiameti luba. Samuti kaasataks Kiige sõnul protsessi kindlasti COVID-19 teadusnõukoda.