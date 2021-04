Austria annab Tšehhile 30 000 doosi koroonavaktsiini

Austria valitsuse sõnul näitavad nad Tšehhi suhtes üles solidaarsust, kuna Euroopa Liit ei ole sealse vaktsiinipuudusega korralikult tegelenud, vahendas Reuters.

"Me toetame Tšehhi Vabariiki kahepoolselt 30 000 doosi vaktsiiniga ning meie hinnangul on väga positiivne, et oleme kuulnud, et ka teised Euroopa riigid valmistuvad sama tegema," selgitas büroo.

Kurz ütles varem, et neljapäeval EL-is saavutatud kümne miljoni lisadoosi jaotamise kokkulepe oleks pidanud andma Tšehhile rohkem vaktsiini. Kümnest miljonist koroonavaktsiini lisadoosist seitse miljonit jaotatakse liikmesriikide vahel proportsionaalselt vastavalt riigi elanikkonna osakaalule EL-i elanike koguarvust. Ülejäänud ligi kolm miljonit doosi läheb jagamisele viirusest kõige rängemini räsitud viie riigi - Eesti, Läti, Bulgaaria, Horvaatia ja Slovakkia - vahel.