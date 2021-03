USA, 13 liitlast, ka Eesti, väljendasid muret WHO koroonaraporti pärast

"Me ühineme jagatud murega seoses WHO Hiinas koostatud raportiga," on öeldud USA ja selle liitlaste, teiste seas Suurbritannia, Kanada, Jaapani ja Lõuna-Korea avalduses.

USA ja liitlaste avaldus kutsus Hiinat tagama täit juurdepääsu koroonapandeemia alguse asjaolude uurimiseks.

WHO ja Hiina ühisuurimisel koostatud raporti esialgne versioon COVID-19 päritolu kohta ütleb, et kõige tõenäolisemalt kandus viirus inimesele nahkhiirtelt läbi vaheperemehe.

Viiruse laboratooriumist lekkimise stsenaariumit nimetab raport "!äärmiselt ebatõenäoliseks", nähtub raporti mustandi viimasest variandist, mis jõudis uudisteagentuuride Associated Press ja AFP käsutusse.

Uurijad soovitasid jätkata uurimist igas valdkonnas, kuid mitte laboratooriumi hüpoteesi kallal.

Raporti avaldamist on korduvalt edasi lükatud, mis on viinud kahtlusteni, et Hiina proovib tulemusi kallutada ja vältida süü langemist enda peale. Raport tugineb suuresti WHO rahvusvahelise meeskonna visiidil Wuhani linna, kus viirus esmalt avastati.

Võimalikuks viiruse allikaks peetavale Wuhani viiruselaborile WHO meeskond otsest juurdepääsu ei saanud.

Avaldusega ühinesid veel Tšehhi, Taani, Läti, Leedu, Iisrael, Norra ja Sloveenia.