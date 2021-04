Koroonapiirangute vastased avaldasid Toompeal meelt seaduse muutmise vastu

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatus võimaldaks tulevikus lisaks terviseametile ka politseil trahvida haiguste leviku takistamiseks määratud piirangute rikkujaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Siseminister Kristian Jaani ütles, et seaduse muutmisel politsei oma töömeetodeid ei muuda ja seda on vaja bürokraatia vähendamiseks.

"See uus eelnõu, mis täna riigikogu menetluses on, annab võimaluse, et me saaksime rohkem bürokraatiavabalt olla abiks terviseametile - kui terviseamet on välja kuulutanud, et riigis on hädaolukord, siis kaasata politsei- ja piirivalveametit, kaasata võivad nad ka teisi asutusi," selgitas Jaani.