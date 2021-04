Madise: tervishoiusündmusest politseisündmuse tegemine on poliitiline otsus

See, kas koroonapiirangute rikkumise üle peaks terviseameti volitustega järelevalvet tegema ka politsei, on poliitikute otsustada, ütles õiguskantsler Ülle Madise.

Riigikogus teisel lugemisel olev nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) muutmise eelnõu, mis on tekitanud palju vastukaja, annab võimaluse kaasata politseid tervisameti ülesannete täitmisse, mis võib tähendada ka nakkusohtliku inimese kinnipidamist

Õiguskantsler Ülle Madise ütles ERR-ile, et eelnõus korratakse teadmata põhjustel sõna-sõnalt kehtivas seaduses olevaid politsei volitusi. "Eraldi lõikega lisatakse üksainus: õigus nakkusohtlik inimene koju viia, kui muud üle ei jää," märkis õiguskantsler.

Riigikogus teisel lugemisel oleva eelnõu seletuskirjas on märgitud, et kinnipidamine peab olema kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ning kinnipidamisel peab arvestama igal üksikjuhtumiga seotud olulisi asjaolusid.

Õiguskantsleri palvel jäeti NETS-i muutmise eelnõust välja ilmselgelt põhiseadusevastased sätted. Lõpliku hinnangu annab õiguskantsler peale seaduse vastuvõtmist riigikogus.

Õiguskantsler märkis, et küsimus sellest, kas politseid on vaja kaasata ehk kas tervishoiusündmusest on mõistlik kujundada politseisündmus, on poliitikute otsustada.

Eelnõu järgi saab terviseamet anda politseile need volitused, mis on praegu ametil endal. Eelnõu võimaldab politsei- ja piirivalveametil väärteo korras vastutusele võtta inimesi, kes rikuvad nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamiseks kehtestatud nõudeid.

Madise märkis, et seadusest peab aru saama, milline riigiasutus millisel juhul mida tohib teha. "Viimase kümnendiga on paraku tavapäraseks kujunenud praktika, kus seadus on sageli justkui raam, millesse täitevvõim saab oma otsustega panna mistahes pildi. Selline suundumus ei ole õigusriigi tervisele pikemas perspektiivis hea," lausus õiguskantsler.

NETS-i ja teiste seaduste muutmise eelnõuga lisatakse seadusesse võimalus kaasata politseid ja teisi korrakaitseorganeid, näiteks Tallinnas mupot, terviseameti ülesannete täitmisse. Regulatsiooni loomine lihtsustab kaasamise korraldust ja kiirendab selle protsessi, märgiti eelnõu tutvustuses. Kaasamise täpsemad tingimused ja kord kehtestatakse eelnõu kohaselt valitsuse määrusega.

Eelnõu järgi võib terviseamet nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamiseks kaasata oma ülesannete täitmisse korrakaitseorgani juhul ja nii kaua, kui amet ei saa ise õigel ajal või piisavalt tulemuslikult neid ülesandeid täita.

Kui kehtiva seaduse kohaselt saab väärteo korras karistada karantiinireeglite rikkumise eest, siis eelnõu kohaselt luuakse võimalus inimesi vastutusele võtta ka siis, kui nad on rikkunud valitsuse või terviseameti kehtestatud nõudeid, näiteks maskikandmise kohustust või liikumisvabaduse või ürituste korraldamise piiranguid. Nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamise nõuete rikkumise eest saab eelnõu kohaselt karistada rahatrahviga kuni 200 trahviühikut, juriidilisele isikule on ette nähtud rahatrahv kuni 32 000 eurot.