USA hoiatas Venemaad Ukraina hirmutamise eest

"Oleme mures Venemaa agressiivse ja provokatiivse tegevuse hiljutise eskaleerumise pärast," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price ajakirjanikele.

"Taunime agressiivset tegevust, mille eesmärk on hirmutada ja ähvardada meie partnerit Ukrainat," lisas Price.

Kremli kõneisik Dmitri Peskov kinnitas varem päeval Ukraina ajakirjaniku küsimusele vastates, et Venemaal on õigus liigutada oma väge riigis ringi, kuidas heaks arvab ja see ei kujuta teistele riikidele ohtu.

"Venemaa liigutab oma vägesid oma aladel ja oma äranägemisel. See ei kujuta kellelegi mingisugust ohtu," rõhutas Peskov.

Esmaspäeval pidid NATO hävitajad kümnel korral saatma Venemaa strateegilisi pommitajaid, hävitajaid ja muid sõjalennukeid Põhjamere, Musta mere, Läänemere kohal ning Alaska rannikul, teisipäeval aga koondas Venemaa väeüksusi Ukraina piiride äärde. Veebruaris teatas Venemaa õhudessantõppusest Krimmis, kus osaleb 3000 sõdurit.

NATO peab sellist tegevust murettekitavaks ja ohtlikuks.