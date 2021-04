Osa nädalavahetuseks plaanitud doosidest võivad minna kasutusse järgmisel nädalal

Nädalavahetuse vaktsiinitalguteks planeeritud umbes 4000 AstraZeneca vaktsiinidoosi võivad kasutusse minna järgmisel nädalal, sest huvi vaktsineerimise vastu on seni olnud oodatust leigem.

"On halb üllatus, et huvi vaktsineerimise vastu on olnud seni arvatust leigem," ütles ERR-ile pressiesindaja Imre Kaas.

Kaas märkis, et vaktsiinitalgute jaoks planeeriti algselt 24 700 vaktsiinidoosi. Nüüd on aga tõenäoline arvestada, et ära jõutakse teha umbes 20 000 vaktsiinisüsti.

Neist perearstidele anti välja 6000 doosi ja eriarstiabile 18 700.

Kõige enam eraldati Harjumaale – 11 800, Tartumaale – 4700 ja Lääne-Virumaale – 2000 doosi.

"Hetkel ei ole eesmärk kõiki doose pühapäevaks ära süstida, kui selleks on vaja seatud risikirühmadest või vanusegruppidest kõrvale kalduda. Perearstikeskused ja partnerid saavad jätkata neile eraldatud dooside süstimisega ka järgmisel nädalal," ütles Kaas.

Kaasi sõnul selgub lõplikult pühapäeval, kui suur osa vaktsiinidest süstitakse järgmisel nädalal.

"Vaktsiinitalgute tarvis planeeriti suurem kogus, et sihtgrupi hõlmatust märgatavalt kasvatada. Tellijad olid juba eelnevalt teadlikud, et saavad neid doose kasutada vastavalt vaktsineerimiskavale ka hiljem kui käesolev nädalavahetus, kui osa neist peaks jääma kasutamata," selgitas Kaas.

Reedese päeva jooksul tehti 3935 vaktsineerimist. Imre Kaas lisas, et laupäeval ja pühapäeval tuleb vaktsineerima ilmselt suurem hulk inimesi.