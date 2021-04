Fischer: nakatumiskordaja on vahemikus 0,82-0,85

Tartu ülikooli matemaatilise statistika professor, teadusnõukoja liige Krista Fischer kinnitas, et nakatumiskordaja on langenud alla 0,85 ja arutama võiks hakata koolide avamise üle.

"Ta on kusagil vahemikus 0,82-0,85 peal, ehk üsna seal, kus me lootsime, et ta langeb. Ta võiks veel päris 0,8 peale minna. Siiski on langustrend," ütles Fischer ERR-ile.

Nakatumiskordaja vahemikku 0,80-0,85 on peetud üheks võimaluseks, mil hakata taas avama koole.

Fischer ütles, et see on mõeldav. "Kõigepealt tuleb lastel vaheaeg. Aga kuidas siis pärast vaheaega teha, kas osaliselt hakata kontaktõpet taastama? Haridusministeeriumiga tuleb ka läbi rääkida, et mis oleks meetmed, et sellega ei kaasneks nakatumise tõusu," rääkis Fischer.

Ta märkis, et tema pooldaks kõigepealt algklasside kontaktõppele lubamist. "Aga see on minu isiklik arvamus, me ei ole teadusnõukoja ühtset seisukohta nende viimaste andmete valguses veel formeerinud," sõnas ta.

Riigieksamitele lubamist peab Fischer igati õigeks.