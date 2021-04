Valgevene pani Tsihhanovskaja terrorisminimekirja

Valgevene riiklik julgeolekukomitee (KGB) teatas reedel, et lisas riigi endise presidendikandidaadi ja opositsiooniliidri Svetlana Tsihhanovskaja terroristlike organisatsioonidega seotud isikute nimekirja. Samasse nimekirja lisas KGB veel 15 Valgevene kodaniku.

"KGB uurimisdirektoraat uurib peaprokuratuuri algatatud kriminaalasja, mis on seotud protestides osalemisega. Selle käigus tugineme terroriaktide korraldamise faktile. On kindlaks tehtud, et Svetlana Tihhanovskaja ja 15 välismaal viibivat Valgevene Vabariigi kodanikku olid seotud ebaseadusliku tegevusega," teatas Valgevene KGB.

Kahtlusalused on kantud ka rahvusvahelisse tagaotsitavate nimekirja.

"KGB on koostanud dokumendid, et Leedu ja Poola annaksid Tsihhanovskaja Valgevenele välja," lisas KGB.

Tsihhanovskaja pressiesindaja teatas, et Tsihhanovskaja kandmine terroristide nimekirja ei mõjuta Valgevene opositsiooni edasist tegevust.

Valgenes on kestnud meeleavaldused, mis on seotud 9. augustil 2020 toimunud presidendivalimiste ametlike tulemustega. Opositsioon ei tunnusta jätkuvalt presidendivalimiste tulemusi.

Meeleavaldajad nõuavad president Aleksander Lukašenko tagasiastumist ja uute valimiste korraldamist.