Aab: Ott võib lasta ennast vaktsineerida mõne muu vaktsiiniga

"Nii palju kui mina kultuuriministriga olen rääkinud, on ta valmis küll vaktsineerima. Siis, kui see aeg temani uuesti jõuab. Võib-olla siis mõne teise vaktsiiniga. Ikkagi see on isiklik valik," ütles Aab.

"Mina käisin ja vaktsineerisin ennast suhteliselt avalikult [AstraZenecaga] ja oli seal veel Keskerakonna ministreid ja Reformierakonna ministreid. Ida-Tallinna Keskhaiglas vaktsineerimas käisime. Ega neid eeskujusid ikka on. Meie president vaktsineeris ära," märkis Aab.

"Väga suur osa riigikogu liikmetest on vaktsineerinud ennast AstraZenecaga. Julgelt üle poole valitsuse liikmetest on vaktsineerinud ennast AstraZenecaga. Ma arvan, et seda eeskuju on siin näidatud," märkis Aab. "Olen ka ise üles kutsunud kõiki, sealhulgas ka Keskerakonna poliitikuid seda tegema."

Küsimusele, kas vene keelt rohkem kõnelevate poliitikute, nagu Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti või Ida-Virumaa tuntumate keskerakondlaste senine soovimatus ennast vaktsineerida võib vähendada inimeste soovi vaktsiini saada, vastas Aab, et nimetatud poliitikud on lihtsalt liialt noored, et veel vaktsiini saada.

Teisipäeval selgus, et Keskerakonna esimees Jüri Ratas ei soovi lasta ennast vaktsineerida. Ratas ise ei ole pikemalt oma otsuse tagamaid soovinud selgitada.

Aab ütles, et poliitikud peaksid oma otsuseid ise põhjendama. "See on vaba valik, kas keegi soovib vaktsineerida. Mis vaktsiiniga soovib vaktsineerida. Ma arvan, et eks need poliitikud ise selgitavad. Minul on raske kõrvalt selgitada, miks ühte või teist ei ole," märkis Aab.

Mõningate uuringute kohaselt võib AstraZeneca vaktsiin endaga äärmiselt harvadel juhtudel kaasa tuua trombide tekke. Euroopa ravimiameti hinnangul kaaluvad vaktsiinist saadav kasu, nakatuvuste ja haigestumiste vähenemine kaugelt üle sellega seotud võimalikud riskid.