USA tarneahela probleemid jõudsid ketšupi väikepakkideni

Koroonaviiruse epideemia piirangutest tingituna on USA-s üleriigiline ketšupipuudus. Kõige rohkem on puudu väikestest ketšupipakkidest.

Koroonaviiruse epideemia muutis restoranide ärimudelit. Restoranid hakkasid siseruumides toidupakkumise asemel hoopis klientidele sööki koju valmistama, teatas The Wall Street Journal.

Ärimudeli muutmise käigus said ketšupipakid oluliseks restoranilõuna komponendiks.

"Ketšupi väikepakkide hinnad on viimase aastaga USA-s kasvanud 13 protsenti. Samuti on kasvanud väikepakendite turuosa ketšupipudelite arvelt," teatas veebirestorani ettevõte Plate IQ.

Isegi suurtes kiirtoidufirmades on puudu ketšupipakkidest.

"Kõik haaravad ketšupit," ütles Long John Silver's LLC turundusjuht Stephanie Mattingly. Ettevõttel on USA-s ligi 700 söögikohta.

Uurimisfirma Euromonitori andmetel on tomatikaste USA restoranides enim tarbitud toidukaste. USA restoranid müüsid eelmisel aastal umbes 300 000 tonni ulatuses ketšupit. Kodudes süüakse ketšupit veelgi rohkem. Ketšupi jaemüügi väärtus oli USA-s 2020. aastal üle miljardi dollari.

USA suurim ketšupitootja on Kraft Heinz Co. Tegemist on ligi 150-aastase kaubamärgiga, kellele kuulub ligi 70 protsenti USA maitseainete jaeturust. Koroonaviiruse epideemiaks polnud siiski isegi Kraft Heinz valmis.

"Restoranid peavad olema varuma kannatlikust, samal ajal kui pakkumine suureneb. Plaanime aprillis avada kaks uut tootmisliini ja suurendada tootmist 25 protsenti. Keskendume samuti rohkem ühekordsete pakkide valmistamisele," teatas Kraft Heinzi ketšupipakkide osakonna juht Steve Cornell.

Koroonaviiruse epideemiast tingitud sanitaarnõuded suurendasid samuti ketšupipakkide nõudlust. Eelmisel aastal soovitasid USA tervishoiuasutused restoranidel sanitaarsetel põhjustel loobuda pudelite kasutamisest.

Inimesed otsivad juba Heinzi ketšupile alternatiive.

"Oleme valmis proovima mis tahes kaubamärki, peaasi, et midagi pakutakse," ütles ameeriklane Sean Everett.

USA-s müüdav ketšup on tavaliselt valmistatud suurtes kodumaistes tehastes. Tomatid kasvavad peamiselt Californias.