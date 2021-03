Laevaliikluse takistus Suessi kanalis mõjutab ka Eesti ettevõtteid

Suessi kanalisse kinni jäänud ja seal laevaliiklust takistav konteinerlaev sunnib ka Eesti transpordiettevõtteid kaupade liigutamiseks alternatiivseid teid leidma ja rahvusvahelisele kaubavahetusele on õnnetusel suur mõju. Võib arvata, et transpordihindade tõus võib mõjutada ka Eesti lõpptarbijaid.

Teisipäeval Suessi kanalis end viltu keeranud, põhja peale kinni jäänud ja nüüd üht maailma tihedama liiklusega laevateed blokeeriv konteineralaev Ever Given oli teel Hiinast Hollandisse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maailma ühe suurima omataolise laeva pardale mahub umbes 20 000 kaubakonteinerit. Vähemalt kuus neist olid enne sunnitud seisakut teel Eestisse - neid ootasid rahvusvahelise transpordifirma DSV Eesti haru kliendid.

DSV Estonia juht Alvar Tõruke märkis, et praegu nad nende kaupade liigutamiseks sealt edasi midagi teha ei saagi, peab ootama. Laiemalt aga on juhtumil Tõrukese sõnul väga suur mõju.

"Näiteks ekspordi poole pealt on osad laevaliinid pannud juba bloki peale ekspordile Lähis-Ida suunal. See paneb jälle otsima, paneb meid vajaduse ette, et me peame otsima alternatiivseid võimalusi klientidele. Samamoodi import, impordi suunal Aasiast," selgitas Tõruke.

Suessi kanalit läbib tavapäraselt umbes 50 laeva ja kümne miljardi väärtuses kaupa päevas. Praegu ootab kanali otstes läbipääsu 237 laeva.

"Erinevad laevafirmad otsivad juba praegu võimalusi alternatiivsetele marsruutidele, mis tegelikult tähendab seda, et tuleb sõita ümber Hea Lootuse neeme," ütles Tõruke.

"See tähendab seda, et kaupade tarneahelad pikenevad ja ilmselt mõjutab see ka hindasid," lisas ta.

"Üks mõju kindlasti on transpordihindadele, millega logistikaettevõtted peavad hakkama rinda pistma ja mida tegelikult on üsna lihtne ka lõpptarbija hindadesse edasi kanda," kommenteeris LHV majandusanalüütik Kristo Aab.

Aab märkis, et import Hiinast Eestisse moodustab suurusjärgus poolteist kuni kaks miljonit eurot päevas, mille sees on nii tarbe- kui ka tööstuskaupu.

Suures pildis ei tohiks mõju Eestile tema sõnul suur olla, ehkki sektorite lõikes võib see tunda anda.

"Ligikaudu pool kogu sellest impordist läheb meil ikkagi elektroonikatööstusesse ja meie elektroonikaettevõtted on kindlasti sellest kõige rohkem mõjutatud. Nende jaoks on regulaarne ja õigeaegne tarne kindlasti sisendite jaoks väga oluline," rääkis Aab.

Tõruke ütles, et teravalt tuntav mõju kaubavahetusele jätkub ka siis, kui Ever Given Suessi kanali põhja küljest lahti saadakse ja kõik liikuma pääsevad.

"Tõenäoliselt tekitab see tohutu ummiku Euroopa sadamates kaupade mahalaadimisel. Samaaegselt sellel ajal, kui see tropp seal kestab või sellele probleemile lahendust ei ole leitud, tekib siin puudus tühjadest konteineritest," rääkis ta.

Tõruke lisas, et palju sõltub sellest, millal probleem lahenduse saab, ent üldjuhul on selles valdkonnas reegliks, et kui probleem kestab nädalaid, siis normaliseerumine kuid.