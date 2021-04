Pfizer: EL-i vaktsiinide ekspordikontroll segab tööd

USA ravimifirma Pfizer teatas kolmapäeval, et Euroopa Liidu vaktsiinide ekspordikontroll segab nende koroonaviiruse vaktsiini tootmist.

"Kaupade vaba liikumine üle riigipiiride on Belgias asuva tehase töö jaoks ülioluline," teatas Pfizer.

Pfizeri ülemaailmse tarnetegevuse asepresidendi Danny Hendrikse sõnul on EL-i kehtestatud määrused avaldanud tarneahelale suurt survet.

"See on põhjustanud märkimisväärset halduskoormust ja ebakindlust," ütles Hendrikse.

Euroopa Liidu juhid taganesid eelmisel nädalal varasematest ähvardustest, et nad blokeerivad Suurbritanniasse suunatud vaktsiiniekspordi. Siiski nõuti AstraZenecalt El-i tarnete suurendamist. "Kui AstraZeneca ei täida oma kohustusi EL-i ees, siis üle La Manche'i väina läheb null vaktsiini," ütles kolmapäeval Euroopa Liidu siseturu volinik Thierry Breton.

Pfizer teatas sel nädalal samuti, et Pfizer/BioNTechi koroonavaktsiini tohivad kasutada ka lapsed.

"Pfizeri uuringu tulemused tundusid üldiselt julgustavad," ütles Southamptoni kliinilise uurimisüksuse direktor Saul Faust. Faust ise ei osalenud Pfizeri uuringus.

"Kogu maailmas on meil igatsus normaalse elu järele. See kehtib eriti meie laste kohta. On väga oluline võimaldada neil naasta igapäevaelu juurde, kus lapsed saavad minna kooli ja kohtuda sõpradega," ütles BioNTechi tegevjuht Ugur Sahin.